Мосты Новосибирской области: 4 в предаварийном состоянии, 30 — в неудовлетворительном

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Четыре моста в Новосибирской области находятся в предаварийном состоянии, проезд по ним опасен. Состояние еще 31 моста оценивается как неудовлетворительное. Такие цифры озвучил депутат регионального Заксобрания Сергей Титков на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.
«Эта ситуация очень напряженная. 15 лет назад, в начале 2000-х годов, она уже была в Новосибирской области. Затем мы обратили на это внимание, и финансирование было отдельной строчкой искусственных сооружений. Мы выправили эту ситуацию, но уже лет десять не обращаем внимания», — заявил Титков в ходе обсуждения выступления аудитора КСП «Об отчёте по результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2022 году и за текущий период 2023 года».
По словам заместителя главы регионального Минтранса Игоря Миллера, до конца 2023 года должен быть завершен ремонт предаварийного моста через реку Камышанка в Коченевском районе. Ремонт еще трех мостов в критическом состоянии намечен на 2024 год.
Всего в Новосибирской области насчитывается 274 мостовых сооружения.
Ранее мы рассказывали о том, что 19 октября 2023 года обрушился мост через реку Карасук около деревни Базово в Чулымском районе.