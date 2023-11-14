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Критическая ситуация с мостами в регионе уже была в начале 2000-х

Мосты Новосибирской области: 4 в предаварийном состоянии, 30 — в неудовлетворительном

14 ноября 2023, 07:48
Фото: 1MI
Критическая ситуация с мостами в регионе уже была в начале 2000-х

Четыре моста в Новосибирской области опасны для проезда — данные отчета КСП

Четыре мостовых перехода вот-вот могут обрушиться, еще более 30 находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили отчет аудитора КСП на заседании транспортного комитета 14 ноября.

Четыре моста в Новосибирской области находятся в предаварийном состоянии, проезд по ним опасен. Состояние еще 31 моста оценивается как неудовлетворительное. Такие цифры озвучил депутат регионального Заксобрания Сергей Титков на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.

«Эта ситуация очень напряженная. 15 лет назад, в начале 2000-х годов, она уже была в Новосибирской области. Затем мы обратили на это внимание, и финансирование было отдельной строчкой искусственных сооружений. Мы выправили эту ситуацию, но уже лет десять не обращаем внимания», — заявил Титков в ходе обсуждения выступления аудитора КСП «Об отчёте по результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2022 году и за текущий период 2023 года».

По словам заместителя главы регионального Минтранса Игоря Миллера, до конца 2023 года должен быть завершен ремонт предаварийного моста через реку Камышанка в Коченевском районе. Ремонт еще трех мостов в критическом состоянии намечен на 2024 год.

Всего в Новосибирской области насчитывается 274 мостовых сооружения.

Ранее мы рассказывали о том, что 19 октября 2023 года обрушился мост через реку Карасук около деревни Базово в Чулымском районе.

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