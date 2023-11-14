Мосты Новосибирской области: 4 в предаварийном состоянии, 30 — в неудовлетворительном

Четыре моста в Новосибирской области находятся в предаварийном состоянии, проезд по ним опасен. Состояние еще 31 моста оценивается как неудовлетворительное. Такие цифры озвучил депутат регионального Заксобрания Сергей Титков на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.