atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Новосибирские дороги смертельно опасны для детей

В Новосибирской области в три раза выросла детская смертность в ДТП

14 ноября 2023, 06:21
Фото: Midjourney
Новосибирские дороги смертельно опасны для детей

С начала 2023 года на дорогах в Новосибирской области погибли 9 детей

В текущем году на дорогах региона погибло значительно больше детей, чем год назад. Растет и общее количество ДТП

За 10 месяцев текущего года в Новосибирской области зарегистрировано 358 дорожный аварий с участием детей, по сравнению с аналогичным периодом рост на 31%, сообщил 14 ноября в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике заместитель начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов.

«Количество погибших детей увеличилось с трех до девяти, количество раненых детей выросло на 30 процентов и составило 387 ребятишек», — констатировал Кузнецов.

Ситуация с детской смертностью отражает общую тенденцию — в регионе с начала года зарегистрировано 2224 ДТП, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросло число как погибших, так и травмированных в дорожных авариях.

Читайте также:
В Новосибирске хирурги центра Мешалкина спасли 17-летнего байкера после ДТП с конемПошла на обгон: в страшном ДТП в Новосибирской области погибла 28-летняя женщинаСмертность в ДТП выросла на 15%. «Кровавая» статистика от ГИБДД
#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Статистика#2023
Подпишитесь
Видео. Четвертый мост загорелся в Новосибирске
Сегодня, 03:59
«Пуск откладывается»: аудиторы КСП назвали степень готовности 4 моста в Новосибирске
Сегодня, 06:50
Комбат новосибирской «Веги» Панферов высказался о помиловании убийцы Веры Пехтелевой
Сегодня, 01:37
Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений
Сегодня, 01:44
Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» ищут работу в Новосибирске после службы на СВО
Вчера, 04:44
Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото
Вчера, 11:35