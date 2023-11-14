В Новосибирской области в три раза выросла детская смертность в ДТП

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
За 10 месяцев текущего года в Новосибирской области зарегистрировано 358 дорожный аварий с участием детей, по сравнению с аналогичным периодом рост на 31%, сообщил 14 ноября в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике заместитель начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов.
«Количество погибших детей увеличилось с трех до девяти, количество раненых детей выросло на 30 процентов и составило 387 ребятишек», — констатировал Кузнецов.
Ситуация с детской смертностью отражает общую тенденцию — в регионе с начала года зарегистрировано 2224 ДТП, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросло число как погибших, так и травмированных в дорожных авариях.