В остановке стройки 4 моста в Новосибирске ГК ВИС обвинила правительство региона

Кроме того, говорят в ГК ВИС, возникла финансовая проблема: правительство Новосибирской области наложило запрет на использование 3,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета для завершения строительства. Причина в том, что концессионер не готов предоставлять отчетность, которую от него требует чиновники. По мнению ГК ВИС, такие документы не предусмотрены договорами с федеральными структурами. В результате с начала 2023 года строительство велось на собственные средства ГК ВИС.