В остановке стройки 4 моста в Новосибирске ГК ВИС обвинила правительство региона

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
«Сибирская концессионная компания» остановила работы по возведению четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Причина — невыполнение обязательств со стороны структур правительства Новосибирской области, говорится в ответе ГК ВИС на запрос редакции Atas.Info.
В частности, речь идет о следующих проблемах: срыве сроков проведения работ по переустройству канализационного коллектора в зоне строительства, ошибках в проектной документации, отсутствии подключения к городской ливневой канализации, отсутствии разрешения на сброс сточных вод в Обь.
Кроме того, говорят в ГК ВИС, возникла финансовая проблема: правительство Новосибирской области наложило запрет на использование 3,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета для завершения строительства. Причина в том, что концессионер не готов предоставлять отчетность, которую от него требует чиновники. По мнению ГК ВИС, такие документы не предусмотрены договорами с федеральными структурами. В результате с начала 2023 года строительство велось на собственные средства ГК ВИС.
Сейчас, по данным концессионера, техническая готовность мостового перехода составляет 85%.
Между тем, по данным Контрольно-счетной палаты Новосибирской области работы на строительстве переправы завершены не более чем на 69%.
Договор о строительстве в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.