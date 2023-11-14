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Мужчине было 50 лет

В зоне СВО погиб радиотелефонист из Новосибирска — его отпоют в православном храме

14 ноября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Мужчине было 50 лет

Новосибирский боец Евгений Хожаев погиб в зоне СВО

В Бердске простятся с новосибирцем Евгением Хожиевым. Мужчина погиб в зоне СВО.

Евгений Хожиев родился 14 ноября 1972 года в Новосибирске. После окончания техникума общественного питания проходил срочную службу в городе Шевченко (Республика Казахстан). 24 июля нынешнего года сибиряк отправился контрактником в зону специальной военной операции.

«3 ноября 2023 года при исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб радиотелефонист-планшетист расчета автоматизированных средств управления Евгений Умарович Хожиев, проходивший военную службу по контракту», — сообщается на официальной странице администрации города Бердска в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 15 ноября в кафедральном соборе Преображения Господня в Бердске с 12.00 до 13.00 дня.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#Бердск#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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