В зоне СВО погиб радиотелефонист из Новосибирска — его отпоют в православном храме

Евгений Хожиев родился 14 ноября 1972 года в Новосибирске. После окончания техникума общественного питания проходил срочную службу в городе Шевченко (Республика Казахстан). 24 июля нынешнего года сибиряк отправился контрактником в зону специальной военной операции.