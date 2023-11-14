Воробьев вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Один из удостоенных медали военнослужащих, с позывным Берет, руководил артразведывательным отделением и участвовал в боевых действиях на опасных направлениях. Он попал под огонь миномета и получил ранение. Другой герой, известный как Бабай, отправился на СВО в апреле прошлого года, где с товарищами справился с десятком «опорников» противника и был тяжело ранен. В настоящее время он отдыхает, но планирует скоро вернуться к своим собратьям по оружию. Об этом пишет riamo.