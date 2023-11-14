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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Воробьев вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС

14 ноября 2023, 16:05
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Глава Московской области Андрей Воробьев вручил медали «За храбрость» II степени добровольцам отряда БАРС из Подмосковья. Наград они были удостоены за мужество при исполнении гражданского долга в соответствии с указом президента России.

Обращаясь к награжденным, губернатор подчеркнул: «Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд БАРС на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием вручаю вам заслуженные награды и выражаю благодарность. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие».

Один из удостоенных медали военнослужащих, с позывным Берет, руководил артразведывательным отделением и участвовал в боевых действиях на опасных направлениях. Он попал под огонь миномета и получил ранение. Другой герой, известный как Бабай, отправился на СВО в апреле прошлого года, где с товарищами справился с десятком «опорников» противника и был тяжело ранен. В настоящее время он отдыхает, но планирует скоро вернуться к своим собратьям по оружию. Об этом пишет riamo.

На торжественной церемонии герои присутствовали со своими семьями, а после вручения медалей Андрей Воробьев лично беседовал с награжденными и их близкими.

Также на награждении побывала представитель фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова, приглашенная по инициативе самих бойцов. Она лично поддержала многих из них.

Награжденные выразили свою благодарность фонду, медикам и подмосковным волонтерам за ценную помощь, которую они отправляют на передовую. В составе этих грузов есть все необходимое бойцам.

Губернатор также подчеркнул, что участники СВО могут получить реабилитацию в центре «Ясенки» под Подольском, где работают различные программы, включающие лечебную физкультуру, физиотерапию и массаж. Программа лечения бесплатна и рассчитана на три недели.

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