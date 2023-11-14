За деньги — да: как богатые регионы зовут новосибирских контрактников на СВО

Местных жителей приглашают на высокооплачиваемую работу. Зарплата не ограничиваются 295 тысячами рублей, как в Новосибирской области. Будущим бойцам предлагают сменить прописку и стать получателем дополнительных выплат. Например, единовременно гарантируются 400 тысяч рублей, еще 150 тысяч обещают выплачивать каждые два месяца, 150 тысяч от Минобороны РФ, 100 тысяч после завершения контракта и еще 100 тысяч в случае получения наград. Таким образом можно получить более 1,5 млн рублей.