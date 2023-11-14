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Бойцам СВО гораздо выгоднее заключать контракт в ХМАО

За деньги — да: как богатые регионы зовут новосибирских контрактников на СВО

14 ноября 2023, 08:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Бойцам СВО гораздо выгоднее заключать контракт в ХМАО

Богатые регионы РФ переманивают новосибирских контрактников для отправки на СВО

В северных регионах России отмечают тенденцию «переманивать» мужчин из других областей для отправки на СВО. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе им предлагают гораздо большие выплаты, нежели в Новосибирской области. У бойцов стоит выбор — пойти на фронт за 295 тысяч или за 4 млн рублей.

Ханты-Мансийский округ считается самым прибыльным для бойцов СВО. Реклама о службе по контракту именно с пропиской ХМАО появляется в совершенно разных уголках России. Так, например, она появилась в малочисленном паблике Балезино — небольшого села в Удмуртии, сообщают «Новые известия».

Местных жителей приглашают на высокооплачиваемую работу. Зарплата не ограничиваются 295 тысячами рублей, как в Новосибирской области. Будущим бойцам предлагают сменить прописку и стать получателем дополнительных выплат. Например, единовременно гарантируются 400 тысяч рублей, еще 150 тысяч обещают выплачивать каждые два месяца, 150 тысяч от Минобороны РФ, 100 тысяч после завершения контракта и еще 100 тысяч в случае получения наград. Таким образом можно получить более 1,5 млн рублей.

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Фото: «Новые известия»

Тому, кто заключит контракт, военный комиссариат Ханты-Мансийского города Радужный предлагает арендованную квартиру на все время действия контракта — так что мужчинам с семьями будет, где поселить своих близких.

Как подсчитали журналисты «Новых известий», средняя зарплата в Удмуртии на микропредприятиях с численностью до 15 человек составляет 20 610 рублей. Так, обычный удмурт может заработать одну зарплату военного только за 14 лет.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Россия#Зарплата#Квартира#СВО#Удмуртия#Награды#Минобороны РФ#Алина Гурицкая#Ханты-Мансийский автономный округ#ХМАО
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