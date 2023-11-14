«Заявок не поступало»: МинЖКХ о поддержке капремонта памятников архитектуры

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области заявили, что заявок на софинансирование работ по капитальному ремонту жилых домов, имеющих статус объектов культурного наследия, в 2023 году не поступало. При этом деньги на подобного рода помощь в бюджете запланированы.
«В 2023 году на реализацию мероприятий региональной программы (капитального ремонта, прим. ред) в качестве мер финансовой поддержки из областного бюджета Новосибирской области планируется направить 547 436 822,00 рублей… прорабатываются новые направления предоставления мер финансовой поддержки в 2024 году в отношении капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия», — говорится в ответе ведомства на запрос Atas.info.
Точный объем финансирования программы финансовой поддержки капремонта домов, признанных объектами культурного наследия, на 2024 год будет известен в декабре текущего года, после утверждения параметров областного бюджета, добавили в МинЖКХ.
Согласно региональному законодательству, финансовая поддержка из бюджета может быть выделена, если стоимость выполненных работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия превысила предельную стоимость, установленную правительством Новосибирской области. Для этого необходимо не позднее 1 мая в год, когда запланировано выполнение работ, подать письменную заявку в МинЖКХ.
В реальности жителям таких домов предлагают самостоятельно собирать деньги, увеличивая отчисления на капремонт в несколько раз от норматива. И для Новосибирска подобная практика стала уже нормой: заложниками такой ситуации стали жильцы дома-сталтинки из комплекса ДК имени Горького на Богдана Хмельницкого, «профессорского дома» на Дуси Ковальчук, даже знаменитого стоквартирного дома на Красном проспекте, который имеет федеральный охранный статус.
Этим подходом к сохранению памятников архитектуры интересуются следователи, в случае с «профессорским домом» на следующий день после публикации Atas.info отреагировал лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Но о результатах проверок пока ничего не известно.