«Заявок не поступало»: МинЖКХ о поддержке капремонта памятников архитектуры

В реальности жителям таких домов предлагают самостоятельно собирать деньги, увеличивая отчисления на капремонт в несколько раз от норматива. И для Новосибирска подобная практика стала уже нормой: заложниками такой ситуации стали жильцы дома-сталтинки из комплекса ДК имени Горького на Богдана Хмельницкого, «профессорского дома» на Дуси Ковальчук, даже знаменитого стоквартирного дома на Красном проспекте, который имеет федеральный охранный статус.