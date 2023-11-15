22-летний парень выпал из окна 9 этажа в Железнодорожном районе: что случилось

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Инцидент произошел у 16-этажного дома на улице Салтыкова-Щедрина, 128. Очевидцы сообщают, что «Это был ужас ((наблюдать такое с балкона труб лежал больше 2 часов…даже не накрывали его», — написала в комментариях к сообщению о происшествии Айтен Гасанова. Как сообщается в группе Вконтакте АСТ-54 молодой человек мог выпасть из окна 9 этажа.
«Следователи проводят осмотр места происшествия, изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.