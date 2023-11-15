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22-летний молодой человек выпал из окна 16-этажного дома в Новосибирске.

22-летний парень выпал из окна 9 этажа в Железнодорожном районе: что случилось

15 ноября 2023, 15:40
Фото: Айтен Гасанова / Группа Аст-54 Вконтакте
22-летний молодой человек выпал из окна 16-этажного дома в Новосибирске.
Тело мужчины обнаружено днем 15 ноября у шестнадцатиэтажного дома в Железнодорожном районе. Как рассказывают очевидцы, труп пролежал более двух часов.

Инцидент произошел у 16-этажного дома на улице Салтыкова-Щедрина, 128. Очевидцы сообщают, что «Это был ужас ((наблюдать такое с балкона труб лежал больше 2 часов…даже не накрывали его», — написала в комментариях к сообщению о происшествии Айтен Гасанова. Как сообщается в группе Вконтакте АСТ-54 молодой человек мог выпасть из окна 9 этажа.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Тело мужчины нашли на тротуаре в Новосибирске
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