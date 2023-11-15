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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Влюбленных адвокатов хотят разлучить родители

Актер из Новосибирска сыграл главную роль в «мафиозном» сериале на СТС

15 ноября 2023, 12:30
Фото: Пресс-служба СТС
Влюбленных адвокатов хотят разлучить родители

Актер из Новосибирска сыграл адвоката Ромео в проекте СТС

Новосибирский актер Ефим Петрунин сыграл главную роль в комедийном сериале «Мафия — дело семейное». Первая серия проекта выйдет на канале СТС 27 ноября в 19.00.

Партнершей новосибирца стала актриса Ингрид Олеринская. Также в сериале задействованы Александр Робак, Федор Лавров, Ксения Кутепова и Анна Уколова. В сюжете обыгрывается распространенная версия происхождение слова «мафия» («моя семья». На самом деле точный вариант неизвестен).

Сюжет сериала представляет вариацию «Ромео и Джульетты». Адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына намерены пожениться и знакомят родителей друг с другом. Выясняется, что отец жениха посадил папу невесты за мошенничество. С этого момента мамы стараются примирить семьи, а главы «кланов» хотят разлучить влюбленных. Но нам обещают счастливый конец.

«Нас интересуют взаимоотношения семей, их влияние друг на друга. Как люди из разных миров вместе сосуществуют», — отметила креативный продюсер сериала Елена Гудкова.
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