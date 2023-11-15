Актер из Новосибирска сыграл главную роль в «мафиозном» сериале на СТС

Сюжет сериала представляет вариацию «Ромео и Джульетты». Адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына намерены пожениться и знакомят родителей друг с другом. Выясняется, что отец жениха посадил папу невесты за мошенничество. С этого момента мамы стараются примирить семьи, а главы «кланов» хотят разлучить влюбленных. Но нам обещают счастливый конец.