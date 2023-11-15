Актер из Новосибирска сыграл главную роль в «мафиозном» сериале на СТС

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Партнершей новосибирца стала актриса Ингрид Олеринская. Также в сериале задействованы Александр Робак, Федор Лавров, Ксения Кутепова и Анна Уколова. В сюжете обыгрывается распространенная версия происхождение слова «мафия» («моя семья». На самом деле точный вариант неизвестен).
Сюжет сериала представляет вариацию «Ромео и Джульетты». Адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына намерены пожениться и знакомят родителей друг с другом. Выясняется, что отец жениха посадил папу невесты за мошенничество. С этого момента мамы стараются примирить семьи, а главы «кланов» хотят разлучить влюбленных. Но нам обещают счастливый конец.
«Нас интересуют взаимоотношения семей, их влияние друг на друга. Как люди из разных миров вместе сосуществуют», — отметила креативный продюсер сериала Елена Гудкова.