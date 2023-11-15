Андрей Воробьев: Добровольцы полка Московской области получат по миллиону рублей

«Наша задача — создать полностью боеспособное подразделение, которое сможет достойно выполнять свои боевые задачи. Мы видим, что на данный момент проводится серьезная и тщательная подготовка. Мы и ранее оказывали поддержку, но полк Московской области находится на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия — я лично на связи с командиром. Мы также уделяем особое внимание семьям наших бойцов, так как в этой работе есть много нюансов, поэтому важно поддерживать постоянный диалог с близкими», — отметил Воробьев.