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Андрей Воробьев: Добровольцы полка Московской области получат по миллиону рублей

Андрей Воробьев: Добровольцы полка Московской области получат по миллиону рублей

15 ноября 2023, 18:11
Фото: Константин Семенец / Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о том, что каждый доброволец полка Московской области получит выплату в размере одного миллиона рублей. Полк является элитным подразделением, созданным для выполнения боевых задач.

Набор в него стартовал в конце октября, и в нем будут служить свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых. Об этом пишет riamo.ru.

Помимо денежной выплаты, бойцы также смогут рассчитывать на различные льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам и сохранение рабочего места.

Андрей Воробьев вместе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-лейтенантом Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым посетил воинскую часть, чтобы проверить процесс комплектования нового подразделения.

«Наша задача — создать полностью боеспособное подразделение, которое сможет достойно выполнять свои боевые задачи. Мы видим, что на данный момент проводится серьезная и тщательная подготовка. Мы и ранее оказывали поддержку, но полк Московской области находится на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия — я лично на связи с командиром. Мы также уделяем особое внимание семьям наших бойцов, так как в этой работе есть много нюансов, поэтому важно поддерживать постоянный диалог с близкими», — отметил Воробьев.

Сейчас добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. К занятиям привлечены опытные инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части, некоторые бойцы проходят подготовку в учебных центрах, например механики и артиллеристы.

После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где будут проводиться учения с использованием тяжелой техники и вооружения. По завершении боевого слаживания полк Московской области будет направлен в зону СВО, где будет выполнять поставленные перед ним боевые задачи.

Попасть в полк можно, оставив заявку на сайте контрактмо.рф или воспользовавшись ботом Telegram @contractMObot. Для получения консультации следует обратиться по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

#Общество
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