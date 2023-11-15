Больница в Новосибирске оправдалась за наличие тараканов и червей

Что касается червей в женском туалете, похоже, с этой проблемой справились полностью. Теперь там чисто. В больнице заявили, что пациенток пугали не черви, а мокрицы. Была обнаружена утечка воды из сливного бочка в туалете, из-за которой появились мокрицы. Неисправность починили, в дальнейшем планируется замена сливного бочка.