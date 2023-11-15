Больница в Новосибирске оправдалась за наличие тараканов и червей

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Относительно тараканов, которые смутили пациентов, медики утверждают, что они заключили договор на проведение обработки третьего корпуса для уничтожения насекомых каждый квартал. Однако, после прихода холодов, количество тараканов в отделении пульмонологии увеличилось. В связи с этим, были выделены дополнительные средства, а повторную обработку обещают сделать 16 ноября.
Тем временем, пациенты, находящиеся в отделении, сами борются с насекомыми. Они приобрели ловушки, яды и гели против тараканов. Через пять дней ситуация улучшилась, однако все еще осталось пара насекомых, пишет КП-Новосибирск.
Что касается червей в женском туалете, похоже, с этой проблемой справились полностью. Теперь там чисто. В больнице заявили, что пациенток пугали не черви, а мокрицы. Была обнаружена утечка воды из сливного бочка в туалете, из-за которой появились мокрицы. Неисправность починили, в дальнейшем планируется замена сливного бочка.
По поводу состояния окон в больнице, от которых дует, было сказано следующее: капитальный ремонт, включая замену окон, невозможен без разрешения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Корпус, в котором находится больница, был построен в 1930 году и является памятником архитектуры.
После получения такого ответа, пациенты недоумевают и говорят, что окна необходимо срочно заменить, так как они открываются при сильном ветре, начинают стучать и разбиваться. В некоторых рамах стекла уже разбиты.