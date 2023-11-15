atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Больница в Новосибирске оправдалась за наличие тараканов и червей

Больница в Новосибирске оправдалась за наличие тараканов и червей

15 ноября 2023, 02:54
Фото: Midjourney
В больнице Новосибирска оправдалась за присутствие насекомых и червей. Ранее в СМИ были опубликованы фотографии, которые показывали антисанитарные условия в лечебном заведении. После этого инцидента, больницу проверила прокуратура и Роспотребнадзор.

Относительно тараканов, которые смутили пациентов, медики утверждают, что они заключили договор на проведение обработки третьего корпуса для уничтожения насекомых каждый квартал. Однако, после прихода холодов, количество тараканов в отделении пульмонологии увеличилось. В связи с этим, были выделены дополнительные средства, а повторную обработку обещают сделать 16 ноября.

Тем временем, пациенты, находящиеся в отделении, сами борются с насекомыми. Они приобрели ловушки, яды и гели против тараканов. Через пять дней ситуация улучшилась, однако все еще осталось пара насекомых, пишет КП-Новосибирск.

Что касается червей в женском туалете, похоже, с этой проблемой справились полностью. Теперь там чисто. В больнице заявили, что пациенток пугали не черви, а мокрицы. Была обнаружена утечка воды из сливного бочка в туалете, из-за которой появились мокрицы. Неисправность починили, в дальнейшем планируется замена сливного бочка.

Черные черви и ледяные макароны: в новосибирской больнице царит жуткая антисанитария
Узнать подробнее

По поводу состояния окон в больнице, от которых дует, было сказано следующее: капитальный ремонт, включая замену окон, невозможен без разрешения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Корпус, в котором находится больница, был построен в 1930 году и является памятником архитектуры.

После получения такого ответа, пациенты недоумевают и говорят, что окна необходимо срочно заменить, так как они открываются при сильном ветре, начинают стучать и разбиваться. В некоторых рамах стекла уже разбиты.

В квартире — помойка. Как новосибирцы выживают с тараканами и клопами от соседа
Узнать подробнее
Читайте также:
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИСМэрия дала время на дезинфекцию от тараканов квартиры, где живет инвалидТараканы кишат в новосибирской поликлинике — пациенты в ужасе
#Общество#Новосибирск#Насекомые#Проверка#Пациенты#Больница#Тараканы#Эмилия Губарева#Антисанитария
Подпишитесь
«Пуск откладывается»: аудиторы КСП назвали степень готовности 4 моста в Новосибирске
Вчера, 06:50
В остановке стройки 4 моста в Новосибирске ГК ВИС обвинила правительство региона
Вчера, 14:24
Что скрывается за внешней роскошью особняков за 100 млн рублей и выше
Вчера, 10:03
За деньги — да: как богатые регионы зовут новосибирских контрактников на СВО
Вчера, 08:49
КСП: данные о ненормативных дорогах в Новосибирской области недостоверны
Вчера, 11:01
Новосибирск «прохлопал» проектирование метро в 2023 году — депутаты Заксобрания
Вчера, 10:00