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Updated Сегодня, 12:16

Бречалов: Все мобилизованные из Удмуртии будут получать региональную выплату

Бречалов: Все мобилизованные из Удмуртии будут получать региональную выплату

15 ноября 2023, 12:14
Фото: Midjourney
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил о введении региональных выплат для всех мобилизованных, подписавших контракты с Минобороны России. Они будут получать выплату от региона в размере 50 тысяч рублей.

Бречалов сообщил, что выплаты получат и те, кто еще только планирует заключить контракт. Средства начнут выплачивать с начала декабря. По словам главы региона, речь идет о выплате от региона в размере 50 тысяч рублей, передает udm-info.ru.

Отмечается, что для участников СВО из Удмуртии предусмотрена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии и имеющим звание полиции, гражданам, принимавшим в добровольном порядке участие в спецоперации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) в ходе СВО.

Также бойцам полагается компенсация за газификацию участков до 100 тысяч рублей.

А для членов их семей — помощь в поиске работы, организации профобучения и дополнительного профобразования. Регион также будет помогать семьям в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и предоставят консультации по юридическим вопросам. Кроме того, семья может рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.

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