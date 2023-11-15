Бречалов: Все мобилизованные из Удмуртии будут получать региональную выплату

А для членов их семей — помощь в поиске работы, организации профобучения и дополнительного профобразования. Регион также будет помогать семьям в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и предоставят консультации по юридическим вопросам. Кроме того, семья может рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.