Бречалов: Все мобилизованные из Удмуртии будут получать региональную выплату

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Бречалов сообщил, что выплаты получат и те, кто еще только планирует заключить контракт. Средства начнут выплачивать с начала декабря. По словам главы региона, речь идет о выплате от региона в размере 50 тысяч рублей, передает udm-info.ru.
Отмечается, что для участников СВО из Удмуртии предусмотрена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии и имеющим звание полиции, гражданам, принимавшим в добровольном порядке участие в спецоперации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) в ходе СВО.
Также бойцам полагается компенсация за газификацию участков до 100 тысяч рублей.
А для членов их семей — помощь в поиске работы, организации профобучения и дополнительного профобразования. Регион также будет помогать семьям в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и предоставят консультации по юридическим вопросам. Кроме того, семья может рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.