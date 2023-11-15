Остановлено строительство четвертого моста: Минтранс будет судиться с «СКК»

Как удалось узнать Atas.info, остановка строительства связана с проблемами с переустройством канализационного коллектора, ошибки в проектной документации, отсутствием подключения к городской ливневой канализации и разрешением на сброс сточных вод в Обь. Кроме того, возникла финансовая проблема: правительство Новосибирской области запретило использовать выделенные из федерального бюджета средства в размере 3,3 млрд рублей для завершения строительства, так как ГК ВИС не предоставляла требуемую отчетность. С начала 2023 года строительство якобы велось за счет собственных средств компании. В настоящее время техническая готовность мостового перехода составляет 85%, как сообщает ГК ВИС. Сдача моста планируется на 2024 год.