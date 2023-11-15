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Минтранс будет судиться со строителями четвертого моста из-за остановки работ

Остановлено строительство четвертого моста: Минтранс будет судиться с «СКК»

15 ноября 2023, 05:21
Фото: atas.info

Минтранс будет судиться со строителями четвертого моста из-за остановки работ

Строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске было остановлено компанией «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК ВИС). Причиной этого стали проблемы, связанные с выполнением обязательств со стороны правительства. Минтранс региона прокомментировал ситуацию.

Как удалось узнать Atas.info, остановка строительства связана с проблемами с переустройством канализационного коллектора, ошибки в проектной документации, отсутствием подключения к городской ливневой канализации и разрешением на сброс сточных вод в Обь. Кроме того, возникла финансовая проблема: правительство Новосибирской области запретило использовать выделенные из федерального бюджета средства в размере 3,3 млрд рублей для завершения строительства, так как ГК ВИС не предоставляла требуемую отчетность. С начала 2023 года строительство якобы велось за счет собственных средств компании. В настоящее время техническая готовность мостового перехода составляет 85%, как сообщает ГК ВИС. Сдача моста планируется на 2024 год.

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Официальное заявление от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:

Решение по вопросу о выполнении обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» по строительству четвертого моста в Новосибирске будет принято в судебном порядке. Минтранс региона полностью выполняет обязательства, предусмотренные концессионным соглашением, и своевременно обеспечивает финансирование, говорится в Telegram-канале правительства региона.

Между Концедентом (Новосибирской областью) и Концессионером (ООО «СКК») было заключено концессионное соглашение. В соответствии с этим соглашением, Концессионер должен осуществлять все мероприятия по достижению технической готовности объекта.

По последним данным отчетности Концессионера на 15 ноября, техническая готовность объекта составляет 69,84%, а общая строительная готовность — около 75%. На данный момент нет подтверждения прямой связи между нарушениями, о которых заявил Концессионер, и невозможностью завершить строительство. Также не подтверждено возникновение дополнительных расходов у Концессионера.

Министерство контролирует целевое использование бюджетных средств, выделенных на строительство объекта. Однако возникли разногласия между сторонами по финансированию работ из-за изменений проектных решений Концессионера и норм законодательства.

В настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются 3 иска Министерства транспорта и дорожного хозяйства против ООО «СКК» в отношении выполнения обязательств по концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации платного мостового перехода на улице Ипподромской в Новосибирске.

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#Новосибирск#Суд#Строительство#Четвертый мост#ВИС#Группа ВИС#Эмилия Губарева
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