Новосибирский депутат в Госдуме предложил запретить «наливайки»

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Проект предполагает запретить «на местах» продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в розницу в жилых домах. Многие «наливайки» подобного рода позволяют страждущим приобретать алкоголь после 22.00 вечера и даже иногда посидеть с относительным комфортом и недорогой закуской. Вдобавок продажа пива в розницу не требует лицензии.
«Деятельность именно [таких] объектов общественного питания, […] расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, вызывает наибольшее количество нареканий и жалоб со стороны жителей», — разместил цитату из документа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» один из авторов проекта, депутат Госдумы от Новосибирской области Игорь Антропенко.
Если закон примут, то региональные власти получат возможность «прикрывать лавочки» в домах и ограничивать время продажи алкоголя в вечернее и ночное время. В том числе, продавать, например, медовуху только в официально зарегистрированных барах и ресторанах и только до определенного часа. Кроме того, под запретом окажется возможность делать напитки из закупленного пива, производить «целебные» настойки и прочий мерзкий суррогат.
Инициативу уже одобрили новосибирцы.
«Если закон примут, то „пивнушки“ в жилых домах уйдут в прошлое, а жители смогут отдохнуть от постоянного шума под окнами по ночам. И это правильно», — заявляют сибиряки в паблике «Ленинский район | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».