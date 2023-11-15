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«Наливайки» уйдут в прошлое

Новосибирский депутат в Госдуме предложил запретить «наливайки»

15 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI
«Наливайки» уйдут в прошлое

Госдума собирается запретить «наливайки» в жилых домах

В Государственную думу внесли законопроект о возможности ограничивать розничную продажу алкоголя в регионах. Его авторы надеются, что это поможет избавиться от предприимчивых дельцов, размещающих ночные «бары» в жилых домах.

Проект предполагает запретить «на местах» продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в розницу в жилых домах. Многие «наливайки» подобного рода позволяют страждущим приобретать алкоголь после 22.00 вечера и даже иногда посидеть с относительным комфортом и недорогой закуской. Вдобавок продажа пива в розницу не требует лицензии.

«Деятельность именно [таких] объектов общественного питания, […] расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, вызывает наибольшее количество нареканий и жалоб со стороны жителей», — разместил цитату из документа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» один из авторов проекта, депутат Госдумы от Новосибирской области Игорь Антропенко.
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Если закон примут, то региональные власти получат возможность «прикрывать лавочки» в домах и ограничивать время продажи алкоголя в вечернее и ночное время. В том числе, продавать, например, медовуху только в официально зарегистрированных барах и ресторанах и только до определенного часа. Кроме того, под запретом окажется возможность делать напитки из закупленного пива, производить «целебные» настойки и прочий мерзкий суррогат.

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Инициативу уже одобрили новосибирцы.

«Если закон примут, то „пивнушки“ в жилых домах уйдут в прошлое, а жители смогут отдохнуть от постоянного шума под окнами по ночам. И это правильно», — заявляют сибиряки в паблике «Ленинский район | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
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#Новосибирск#Москва#Депутат#Госдума#Алкоголь#Законопроект#Нелегальная торговля#Алкоголизм#Пиво#Александр Ляхов
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