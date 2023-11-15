Новосибирский депутат в Госдуме предложил запретить «наливайки»

Если закон примут, то региональные власти получат возможность «прикрывать лавочки» в домах и ограничивать время продажи алкоголя в вечернее и ночное время. В том числе, продавать, например, медовуху только в официально зарегистрированных барах и ресторанах и только до определенного часа. Кроме того, под запретом окажется возможность делать напитки из закупленного пива, производить «целебные» настойки и прочий мерзкий суррогат.