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Стелу установили местные жители

Под Новосибирском кузнецы выковали стальную стелу «Zаветам Vерны»

15 ноября 2023, 06:03
Фото: ВК / Аэро-Сити
Стелу установили местные жители

В Новосибироской области установили стальную стелу бойцам СВО

В городе Обь появилась стальная стела в честь бойцов СВО. Ее установке поспособствовали местные жители.

Как сообщает издание «Аэро-Сити», председатель общественной организации «Женский Совет» Людмила Можейко вместе с инициативной группой получили грантовые средства на установку. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе общественных проектов «Наследие-2023».

Стальную стелу выковала семья кузнецов Сорокиных. Весной планируется обустроить площадку вокруг памятника.

Напомним, что стелу погибшим на СВО установят на Гусинобродском кладбище в Новосибирске.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Памятник#Стела#СВО#Обь#Александр Ляхов
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