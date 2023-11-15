Под Новосибирском кузнецы выковали стальную стелу «Zаветам Vерны»

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Как сообщает издание «Аэро-Сити», председатель общественной организации «Женский Совет» Людмила Можейко вместе с инициативной группой получили грантовые средства на установку. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе общественных проектов «Наследие-2023».
Стальную стелу выковала семья кузнецов Сорокиных. Весной планируется обустроить площадку вокруг памятника.
Напомним, что стелу погибшим на СВО установят на Гусинобродском кладбище в Новосибирске.