Регион применит передовой опыт Москвы при реновации системы общественного транспорта

Недостаточно просто обновить или пополнить подвижной состав, требуется решить целый комплекс задач — от элементарного создания приоритетов для движения общественного транспорта до разрешения коммерческих вопросов, изменения системы финансовых взаимоотношений между участниками рынка. Уже два года наши муниципалитеты, включая Новосибирск, переходят на систему брутто-контрактов, и надо определить, в каком масштабе они обоснованны, на каких маршрутах и в каких муниципалитетах, каких затрат это потребует из бюджета, какова бюджетная эффективность. Работа очень глубокая, и мы надеемся на опыт других крупных городов, таких, как Москва.