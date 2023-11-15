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Андрей Травников на совещании с директором института «МосТрансПроект» Владимиром Титовым.

Регион применит передовой опыт Москвы при реновации системы общественного транспорта

15 ноября 2023, 15:59
Фото: nso.ru
Андрей Травников на совещании с директором института «МосТрансПроект» Владимиром Титовым.
Губернатор Андрей Травников в ходе «Транспортной недели-2023» провёл в Москве совещание с директором института «МосТрансПроект» Владимиром Титовым.

Участники совещания рассмотрели предложения по актуализации документов транспортного планирования новосибирской агломерации.

Андрей Травников напомнил: «С деятельностью московского учреждения „МосТрансПроект“ мы познакомились минувшим летом на Петербургском экономическом форуме. Коллеги провели первый анализ работы транспортного комплекса новосибирской агломерации и города Новосибирска, внесли ряд предложений, которыми они могли бы принести пользу. В Новосибирске стартовала большая многолетняя программа реновации общественного транспорта. Она подразумевает не только обновление подвижного состава троллейбусов, автобусов — приняты решения по трамваям и метрополитену. Важно оптимизировать маршруты, взаимоотношения участников, повышение качества обслуживания пассажиров. В Москве достигнуты достаточно серьёзные результаты в этом направлении — хотелось бы сэкономить время и готовый опыт перенести в столицу Сибири. Мы включаемся в эту работу, предстоит согласовать условия нашего сотрудничества.

Недостаточно просто обновить или пополнить подвижной состав, требуется решить целый комплекс задач — от элементарного создания приоритетов для движения общественного транспорта до разрешения коммерческих вопросов, изменения системы финансовых взаимоотношений между участниками рынка. Уже два года наши муниципалитеты, включая Новосибирск, переходят на систему брутто-контрактов, и надо определить, в каком масштабе они обоснованны, на каких маршрутах и в каких муниципалитетах, каких затрат это потребует из бюджета, какова бюджетная эффективность. Работа очень глубокая, и мы надеемся на опыт других крупных городов, таких, как Москва.

Обсуждаем реализацию крупных инфраструктурных проектов — Южный транзит, реконструкцию трассы Р-254, строительство дополнительных развязок в Новосибирске — в частности, в направлении Академгородка. По многим объектам завершается разработка проектно-сметной документации. Очень важно привлекать к их реализации сильные компании, и переговоры об этом идут на площадке Транспортного форума», — подчеркнул Андрей Травников.

Институтом «МосТрансПроект» в адрес минтранса Новосибирской области представлена программа модернизации трамвайной инфраструктуры правого берега Новосибирска.

Согласно представленной информации, предложено: обособить 10,9 км трамвайных путей, построить 41 платформу и дооборудовать 40 остановочных пунктов трамвая, расположенных на проезжей части; произвести капитальный ремонт путей, увеличить скорость движения; провести модернизацию систем электроснабжения, капитальный ремонт контактной сети, реконструкцию тяговых подстанций, замену/прокладку новых кабельных линий, реконструировать трамвайное депо №5.

«МосТрансПроект» — многопрофильное учреждение, которое решает задачи, связанные с развитием городского транспорта. У института большой опыт создания схем организации дорожного движения и транспортного планирования, разработки маршрутных сетей, проектирования транспортной инфраструктуры. Для Новосибирска, третьего по числу жителей города страны, опыт Москвы очень полезен, поэтому ещё в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 Губернатор Андрей Травников договорился о сотрудничестве со столичным институтом.

Сегодня одна из важнейших задач Правительства Новосибирской области — повысить транспортную доступность городских объектов и совершенствовать движение за счёт комплексного анализа участков и создания планировочных решений.

Губернатор на форуме «Транспорт России» поставил задачи по развитию авиаузла
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Андрей Травников на форуме «Транспорт России» поставил задачи по развитию новосибирского авиаузла.

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