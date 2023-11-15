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На видео попало ухаживание сибирских рысей из Новосибирского зоопарка

Сибирские рыси Лекс и Бусинка в Новосибирском зоопарке мило ухаживали друг за другом

15 ноября 2023, 03:41
Фото: Владимир Габов / Новосибирский зоопарк

На видео попало ухаживание сибирских рысей из Новосибирского зоопарка

Сибирские рыси Лекс и Бусинка из Новосибирского зоопарка попали на видео в момент ухаживания друг за другом: они умилили публику.

Сибирские рыси Лекс и Бусинка, проживающие в Новосибирском зоопарке, были запечатлены на видео в момент своего ласкового ухаживания друг за другом. Постоянная посетительница Анна Новикова поделилась этим роликом на YouTube.

На кадрах животные забрались в переход между вольерами и начали бережно вылизывать друг друга, вызывая восхищение у остальных наблюдателей.

Видео: Анна Новикова

Лекс и Бусинка уже долгое время обитают в Новосибирском зоопарке. В 2017 году Бусинка второй раз стала мамой и родила несколько детенышей.

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