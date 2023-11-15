Сибирские рыси Лекс и Бусинка в Новосибирском зоопарке мило ухаживали друг за другом

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Сибирские рыси Лекс и Бусинка, проживающие в Новосибирском зоопарке, были запечатлены на видео в момент своего ласкового ухаживания друг за другом. Постоянная посетительница Анна Новикова поделилась этим роликом на YouTube.
На кадрах животные забрались в переход между вольерами и начали бережно вылизывать друг друга, вызывая восхищение у остальных наблюдателей.
Лекс и Бусинка уже долгое время обитают в Новосибирском зоопарке. В 2017 году Бусинка второй раз стала мамой и родила несколько детенышей.