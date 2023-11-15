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Старший лейтенант Илья Карпенко из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Старший лейтенант Илья Карпенко из Новосибирской области погиб в зоне СВО

15 ноября 2023, 04:25
Фото: Администрация Коченевского района
35-летний Илья Карпенко из Новосибирской области, старший лейтенант и выпускник военного института, погиб в зоне СВО, о чем сообщает администрация Коченевского района.

В зоне СВО погиб Илья Карпенко, житель Коченевского района Новосибирской области. Подробности его гибели неизвестны. Он пал смертью храбрых 8 ноября при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Илья Карпенко родился и учился в поселке Коченево Новосибирской области. После окончания школы он поступил в Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2022 года он заключил контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации и отправился на Донбасс.

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