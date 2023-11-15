Старший лейтенант Илья Карпенко из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В зоне СВО погиб Илья Карпенко, житель Коченевского района Новосибирской области. Подробности его гибели неизвестны. Он пал смертью храбрых 8 ноября при исполнении воинского долга в зоне СВО.
Илья Карпенко родился и учился в поселке Коченево Новосибирской области. После окончания школы он поступил в Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2022 года он заключил контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации и отправился на Донбасс.