Степень готовности 4 моста в Новосибирске: данные ГК ВИС и правительства разнятся

В то же время, в заявлении ГК ВИС от 14 ноября готовность всего объекта оценивается на 85%. Концессионер подчеркивает, что построен сам мост, пилон, вантовая систем. Запущено движение по второму и третьему съездам на правобережной транспортной развязке и трамвайному путепроводу. А строительная готовность левобережной транспортной развязки составляет более 75%.