Степень готовности 4 моста в Новосибирске: данные ГК ВИС и правительства разнятся

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В среду, 15 ноября, министерство транспорта Новосибирской области озвучило свои данные по степени готовности четвертого моста через Обь. В ведомстве обращают внимание, что разные части стройки оцениваются отдельно, что позволяет жонглировать цифрами. Так техническая готовность всего объекта, согласно отчетности концессионера, составляет 69,84%. Такие показатели накануне звучали и в отчете региональной Контрольно-счетной палаты.
Между тем, так называемая общая строительная готовность составляет 75%. При этом «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК ВИС) приводит данные о строительной готовности непосредственно мостовой части — более 80%. А сооружение непосредственно пилона, который удерживает вантовую систему, завершено более чем на 90%.
В то же время, в заявлении ГК ВИС от 14 ноября готовность всего объекта оценивается на 85%. Концессионер подчеркивает, что построен сам мост, пилон, вантовая систем. Запущено движение по второму и третьему съездам на правобережной транспортной развязке и трамвайному путепроводу. А строительная готовность левобережной транспортной развязки составляет более 75%.
Однако на текущий момент из-за разногласий между ГК ВИС и правительством Новосибирской области все работы остановлены. Концессионер заявил, что сдача моста перенесена на 2024 года. Региональный Минтранс, в свою очередь, сообщил, что намерен разрешить противоречия в судебном порядке.
«В настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются 3 иска Министерства транспорта и дорожного хозяйства против ООО „СКК“ в отношении выполнения обязательств по концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации платного мостового перехода на улице Ипподромской в Новосибирске», — говорится в сообщении ведомства.
Договор о строительстве в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.