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Исследователя из Новосибирска изолируют от мира на один год

Сымитирует полет на Луну: исследователя из Новосибирска изолируют от мира на один год

15 ноября 2023, 01:24
Фото: Роскосмос/1MI

Исследователя из Новосибирска изолируют от мира на один год

Научный сотрудник из Новосибирска возглавляет эксперимент, в рамках которого экипаж из шести человек проведет год в изоляции, имитируя полет на Луну.

В проекте SIRIUS-23, исследователь Юрий Чеботарев из Новосибирска будет командовать экипажем, состоящим из пяти других добровольцев. Они проведут год в изоляции, чтобы сымитировать полет на Луну. Это сообщает Роскосмос.

Юрий уже работает старшим научным сотрудником в Центре подготовки космонавтов. Вместе с ним в команду также входят Анжелика Парфенова, Ксения Орлова, Ольга Мастицкая, Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Проект начался 14 ноября.

В течение этого времени, экипаж будет проводить имитацию стыковки с грузовыми кораблями, осуществлять облет с поиском места для посадки на Луну, а также управлять ровером на ее поверхности.

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#Общество#Новосибирск#Роскосмос#Луна#Эмилия Губарева#Экипаж
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