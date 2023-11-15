Сымитирует полет на Луну: исследователя из Новосибирска изолируют от мира на один год

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:26
В проекте SIRIUS-23, исследователь Юрий Чеботарев из Новосибирска будет командовать экипажем, состоящим из пяти других добровольцев. Они проведут год в изоляции, чтобы сымитировать полет на Луну. Это сообщает Роскосмос.
Юрий уже работает старшим научным сотрудником в Центре подготовки космонавтов. Вместе с ним в команду также входят Анжелика Парфенова, Ксения Орлова, Ольга Мастицкая, Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Проект начался 14 ноября.
В течение этого времени, экипаж будет проводить имитацию стыковки с грузовыми кораблями, осуществлять облет с поиском места для посадки на Луну, а также управлять ровером на ее поверхности.