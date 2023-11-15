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Сектанты вербуют прихожан

Царские сектанты в Новосибирске: опасных фанатиков заметили в храмах

15 ноября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Сектанты вербуют прихожан

Митрополит Никодим предупредил об опасной секте в храмах Новосибирска

В Новосибирской области начала действовать псевдоправославная секта экстремистского толка. Прихожан уже предупредили об опасности.

По данным миссионерского отдела Новосибирской митрополии, деятельность сектантов не имеет никакого отношения к учению православной церкви. Однако они стараются размещать свои листовки в храмах с целью поссорить прихожан.

«Миссионерский отдел Новосибирской епархии предупреждает об опасности появления на приходах проповедников группы, которая называет себя „Русская Православная Церковь — Царская империя“. Данная группа является псевдоправославной религиозной сектой, близкой к экстремистским сообществам», — сообщили в митрополии.
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Руководителем секты может быть четырежды судимый уроженец Казахстана Леонид Власов, называющий себя «царем-патриархом Зосимой». Его заместителем является «митрополит всея Руси и пророк Енох» Александр Кормишенко. Их целью является вербовка верующих для создания «Триединой Руси».

После попадания в «Царскую империю» людей заставляют уничтожить документы, отказаться от пенсий, пособий и лечения. Под запретом находится официальная работа и получение образования. Сектанты дают клятву на верность Зосиме-Власову и не признают официальные власти. Любое непослушание может строго наказываться.

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#Новосибирск#Православие#Религия#Александр Ляхов#Епархия#Секта#РПЦ#Сектанты
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