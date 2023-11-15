Царские сектанты в Новосибирске: опасных фанатиков заметили в храмах

После попадания в «Царскую империю» людей заставляют уничтожить документы, отказаться от пенсий, пособий и лечения. Под запретом находится официальная работа и получение образования. Сектанты дают клятву на верность Зосиме-Власову и не признают официальные власти. Любое непослушание может строго наказываться.