Царские сектанты в Новосибирске: опасных фанатиков заметили в храмах

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По данным миссионерского отдела Новосибирской митрополии, деятельность сектантов не имеет никакого отношения к учению православной церкви. Однако они стараются размещать свои листовки в храмах с целью поссорить прихожан.
«Миссионерский отдел Новосибирской епархии предупреждает об опасности появления на приходах проповедников группы, которая называет себя „Русская Православная Церковь — Царская империя“. Данная группа является псевдоправославной религиозной сектой, близкой к экстремистским сообществам», — сообщили в митрополии.
Руководителем секты может быть четырежды судимый уроженец Казахстана Леонид Власов, называющий себя «царем-патриархом Зосимой». Его заместителем является «митрополит всея Руси и пророк Енох» Александр Кормишенко. Их целью является вербовка верующих для создания «Триединой Руси».
После попадания в «Царскую империю» людей заставляют уничтожить документы, отказаться от пенсий, пособий и лечения. Под запретом находится официальная работа и получение образования. Сектанты дают клятву на верность Зосиме-Власову и не признают официальные власти. Любое непослушание может строго наказываться.