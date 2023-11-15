Угольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы в Башкирию

После гибели в мае 2020 года основателя и основного владельца группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова и череды судебных разбирательств между его наследниками в октябре 2021 года угольный гигант был продан компании «Сибан Холдинг», 70% в которой на тот момент принадлежало холдингу «А-Проперти» бизнесмена Альберта Авдоляна (основателя сотового оператора Yota). А в июле 2022 года Альберт Авдолян консолидировал в своих руках 100% «Сибантрацита». После чего Альберт Авдолян объявил об объединении всех своих угольных активов в единую компанию ООО «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ).