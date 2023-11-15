Угольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы в Башкирию

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Угольные предприятия, входящие в группу «Сибантрацит», приобрело ООО «Башкирский промышленный холдинг», говорится в сообщении сибирского угольного предприятия.
«Руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым», — заявили в службе внешних коммуникаций «Сибантрацита».
Владельцы ООО «УК Элси», которое принадлежит компании «А-Проперти» предпринимателя Альберта Авдоляна, объяснили продажу сибирских активов желанием сосредоточится на разработке Эльгинского угольного бассейна.
Любопытно, что согласно данным системы СПАРК, в начале ноября в Москве было зарегистрировано ООО «УК „Сибантрацит“, собственниками которого указаны Олег Поляков, Ваник Ванунц и Алла Зотова, владельцы ООО „Башкирский промышленный холдинг“. При этом 31 октября в ФНС России было подано заявление по форме Р15016 о ликвидации юридического лица ООО „Управляющая компания „Сибантрацит“. Ранее она управляла предприятиями группы „Сибантрацит“.
После гибели в мае 2020 года основателя и основного владельца группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова и череды судебных разбирательств между его наследниками в октябре 2021 года угольный гигант был продан компании «Сибан Холдинг», 70% в которой на тот момент принадлежало холдингу «А-Проперти» бизнесмена Альберта Авдоляна (основателя сотового оператора Yota). А в июле 2022 года Альберт Авдолян консолидировал в своих руках 100% «Сибантрацита». После чего Альберт Авдолян объявил об объединении всех своих угольных активов в единую компанию ООО «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ).
На текущий момент в группу «Сибантрацит» входят производители антрацита из Новосибирской области АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» и угледобывающие компании из Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Разрез Верхнетешский», ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».