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Разрезы "Сибантрацита" наносят большой ущерб природе

Угольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы в Башкирию

15 ноября 2023, 07:27
Фото: atas.info
Разрезы "Сибантрацита" наносят большой ущерб природе

Новосибирский «Сибантрацит» вновь сменил владельцев

Сибирские угольные активы Альберта Авдоляна приобрел «Башкирский промышленный холдинг». К руководству вернули прежнюю команду управленцев

Угольные предприятия, входящие в группу «Сибантрацит», приобрело ООО «Башкирский промышленный холдинг», говорится в сообщении сибирского угольного предприятия.

«Руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым», — заявили в службе внешних коммуникаций «Сибантрацита».

Владельцы ООО «УК Элси», которое принадлежит компании «А-Проперти» предпринимателя Альберта Авдоляна, объяснили продажу сибирских активов желанием сосредоточится на разработке Эльгинского угольного бассейна.

Любопытно, что согласно данным системы СПАРК, в начале ноября в Москве было зарегистрировано ООО «УК „Сибантрацит“, собственниками которого указаны Олег Поляков, Ваник Ванунц и Алла Зотова, владельцы ООО „Башкирский промышленный холдинг“. При этом 31 октября в ФНС России было подано заявление по форме Р15016 о ликвидации юридического лица ООО „Управляющая компания „Сибантрацит“. Ранее она управляла предприятиями группы „Сибантрацит“.

Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта
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После гибели в мае 2020 года основателя и основного владельца группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова и череды судебных разбирательств между его наследниками в октябре 2021 года угольный гигант был продан компании «Сибан Холдинг», 70% в которой на тот момент принадлежало холдингу «А-Проперти» бизнесмена Альберта Авдоляна (основателя сотового оператора Yota). А в июле 2022 года Альберт Авдолян консолидировал в своих руках 100% «Сибантрацита». После чего Альберт Авдолян объявил об объединении всех своих угольных активов в единую компанию ООО «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ).

На текущий момент в группу «Сибантрацит» входят производители антрацита из Новосибирской области АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» и угледобывающие компании из Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Разрез Верхнетешский», ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

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