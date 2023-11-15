Жители новосибирского поселка написали Бастрыкину с требованием «закрыть» педофила

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как сообщает Сиб.фм, Александр Кужилов вернулся к матери после двадцатилетнего заключения в тюрьме за жестокое изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Тело второклассницы нашли в заброшенном помещении. Теперь мужчина утверждает, что помогает больной матери и не намерен долго оставаться в поселке Чистоозерном. Но ему никто не верит.
Буквально каждый шаг педофила отслеживается в местных чатах. За детьми установлен строжайший контроль, но родители боятся, что Кужилов рано или поздно пристанет к ним. Поэтому предприняли самые жесткие меры.
На данный момент на обращение еще не дан официальный ответ. Сейчас сибиряки надеются, что маньяка отправят в психлечебницу или запретят выходить из дома даже днем.