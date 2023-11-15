Жители новосибирского поселка написали Бастрыкину с требованием «закрыть» педофила

Как сообщает Сиб.фм, Александр Кужилов вернулся к матери после двадцатилетнего заключения в тюрьме за жестокое изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Тело второклассницы нашли в заброшенном помещении. Теперь мужчина утверждает, что помогает больной матери и не намерен долго оставаться в поселке Чистоозерном. Но ему никто не верит.