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Маньяк жестоко изнасиловал второклассницу , а потом задушил

Жители новосибирского поселка написали Бастрыкину с требованием «закрыть» педофила

15 ноября 2023, 11:40
Фото: Midjourney
Маньяк жестоко изнасиловал второклассницу , а потом задушил

Жители Новосибирской области просят Бастрыкина изолировать маньяка-педофила

В Чистоозерном районе инициативная группа сельчан обратилась в приемную руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Они требуют принять меры в отношении недавно вышедшего из тюрьмы педофила.

Как сообщает Сиб.фм, Александр Кужилов вернулся к матери после двадцатилетнего заключения в тюрьме за жестокое изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Тело второклассницы нашли в заброшенном помещении. Теперь мужчина утверждает, что помогает больной матери и не намерен долго оставаться в поселке Чистоозерном. Но ему никто не верит.

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Буквально каждый шаг педофила отслеживается в местных чатах. За детьми установлен строжайший контроль, но родители боятся, что Кужилов рано или поздно пристанет к ним. Поэтому предприняли самые жесткие меры.

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На данный момент на обращение еще не дан официальный ответ. Сейчас сибиряки надеются, что маньяка отправят в психлечебницу или запретят выходить из дома даже днем.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Изнасилование#Обращение#Убийство#Ребенок#Педофил#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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