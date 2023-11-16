Четвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его построили бы китайцы

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:30
Китай — официально признанный мировой лидер в мостостроении. Количество крупных многокилометровых мостовых переходов превышает 2,5 тысячи, общее число автомобильных мостов в стране превышает 900 тысяч. Причем большая часть из них построена за два последних десятилетия. Как азиатскому соседу России удалось совершить такой инфраструктурный прорыв и почему в нашей стране ничего подобного не происходит?
Самым известным и впечатляющим достижением китайских мостостроителей остается возведение моста Сань Юань в Пекине. Работы заняли 43 часа и это абсолютный мировой рекорд. Восьмиполосная транспортная артерия соединяет важнейшие магистрали китайской столицы. И любое длительное перекрытие грозило бы чудовищным транспортным коллапсом. В 2015 году китайские инженеры впервые внедрили новую технологию — так называемый метод «интегрированной замены». Основная часть путепровода была собрана заранее по соседству с местом установки.
Далее рабочие за 24 часа разобрали старую мостовую конструкцию, еще 19 часов ушло на установку новой части. На площадке было занято 1,5 тысячи рабочих, десятки тяжелых спецмашин, использовано более 1300 тонн стройматериалов.
В этой истории есть некоторое лукавство — китайцы нигде не упоминают, сколько времени ушло на монтаж нового полотна. Но сам факт, что менее чем за двое суток можно разобрать старый мост и вместо него поставить новый не становится от этого менее впечатляющим.
Вообще многие мосты в КНР имеют приставку «самый». Мост Бэйпаньцзян, находящийся в одноименной долине, в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая носит титул самого высокого в мире. Он расположен на высоте около 570 метров. Строительство моста, длина которого составляет 1 341 метр, началось в 2013 году и заняло три года. Его стоимость — один миллиард юаней (около 150 миллионов долларов по курсу на тот момент).
Автомобильно-железнодорожный мост через пролив Пингтань длиной 16,3 км в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая — самая длинная мостовая переправа такого типа. Верхний уровень представляет из себя 6-полосную автомагистраль, а нижний — скоростную железную дорогу, рассчитанную на движение поездов со скоростью 200 км/ч.
Строили его 6 лет, но ранее предполагалось, что возведение моста здесь в принципе невозможно из-за сильнейших ветров и быстрого океанского течения. Китайцы любят приводить такой пример: для строительства переправы использовании более 1,24 млн тонн стали, столько же понадобилось бы для возведения 190 Эйфелевых башен. Объем потраченного цемента составил 2,97 млн кубических метров, это в девять раз больше, чем понадобилось для возведения башни Бурдж-Халифа в Дубае, самого высокого небоскреба в мире.
Мост Гонконг-Чжухай-Макао — самый протяженный морской мост, часть которого проходит в подводном тоннеле. Общая длина этого уникального проекта 55 км, из них 38 км приходится на мостовую часть. В ходе строительства было получено 454 патента на оригинальные инженерные решения, сам мост в 2020 году получил награду за выдающиеся достижения в области конструкции Международной ассоциации мостостроения и проектирования конструкций.
На строительство ушло менее 8 лет. Для сравнения — возведение 4 моста через Обь в Новосибирске длиной 1,5 километра (вместе с эстакадами и автомобильными развязками около 5 км) продолжается 5 лет, и в лучшем случае, будет закончено в следующем году.
Одна из основных причин — государственная политика в области инфраструктуры. Активные инвестиции в строительство мостов проходят в рамках национальной стратегии развития, направленной на улучшение связей между разными регионами огромной страны. Государство вкладывает в это не только собственные деньги, но и активно привлекает частных инвесторов, как внутренних, так и иностранных. В конечном счете, в развитии инфраструктуры заинтересованы все, и частники, и государство, поскольку это открывает новые возможности для бизнеса и экономического роста.
Кроме того, в КНР успешно освоили проектирование и создание уникальных машин, которые значительно ускоряют строительные работы. Самая удивительная из них — мостоукладчик SLJ900/32, получивший название «Железный монстр». Длина этой машины более 90 метров, высота 9 метров и 7,4 — ширина. Масса машины 580 тонн. При этом она может работать с бетонными блоками весом до 900 тонн. А как он работает, лучше всего смотреть на видео.