Четвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его построили бы китайцы

Строили его 6 лет, но ранее предполагалось, что возведение моста здесь в принципе невозможно из-за сильнейших ветров и быстрого океанского течения. Китайцы любят приводить такой пример: для строительства переправы использовании более 1,24 млн тонн стали, столько же понадобилось бы для возведения 190 Эйфелевых башен. Объем потраченного цемента составил 2,97 млн кубических метров, это в девять раз больше, чем понадобилось для возведения башни Бурдж-Халифа в Дубае, самого высокого небоскреба в мире.