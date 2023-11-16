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Девушку из Новосибирска заподозрили в подмене товаров на пункте Wildberries

Девушку из Новосибирска заподозрили в подмене товаров на пункте Wildberries

16 ноября 2023, 01:44
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сибирячку подозревают в краже вещей на пункте выдачи Wildberries в Новосибирске, о чем стало известно из соцсетей.

Инцидент произошел 15 ноября в одном из пунктов выдачи товаров Wildberries, как говорится в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Сотрудница пункта в Первомайском районе заподозрила клиентку в краже. Она попросила открыть девушку рюкзак. Последняя решила тут же сбежать. Ее догнали, привели обратно и вызвали полицию.

Предполагается, что она меняла новые вещи на старые. Однако так ли это, станет известно только после проверки правоохранителей.

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#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Кража#Эмилия Губарева#Wildberries
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