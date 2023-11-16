Девушку из Новосибирска заподозрили в подмене товаров на пункте Wildberries

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
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Инцидент произошел 15 ноября в одном из пунктов выдачи товаров Wildberries, как говорится в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Сотрудница пункта в Первомайском районе заподозрила клиентку в краже. Она попросила открыть девушку рюкзак. Последняя решила тут же сбежать. Ее догнали, привели обратно и вызвали полицию.
Предполагается, что она меняла новые вещи на старые. Однако так ли это, станет известно только после проверки правоохранителей.