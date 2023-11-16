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Медвежата Белка и Стрелка подрались из-за лейки в Новосибирском зоопарке

Медвежата Белка и Стрелка подрались из-за лейки в Новосибирском зоопарке

16 ноября 2023, 01:32
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирском зоопарке запечатлели на видео спор двух медведиц: Белки и Стрелки.

Белка и Стрелка снова подрались в Новосибирском зоопарке. Конфликт белых медвежат сняла постоянная посетительница Анна Новикова.

Двойняшки не поделили между собой игрушечную зеленую лейку. На кадрах видно, что одна из медведиц играла с лейкой, а вторая тоже захотела заполучить игрушку. Спор перерос в драку.

Видео: Анна Новикова

Напомним, ранее на видео попали ухаживание сибирских рысей Лекса и Бусинки. Они мило вылизывали друг друга.

Сибирские рыси Лекс и Бусинка в Новосибирском зоопарке мило ухаживали друг за другом
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