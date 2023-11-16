Медвежата Белка и Стрелка подрались из-за лейки в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 02:49
Updated Сегодня, 02:49
Белка и Стрелка снова подрались в Новосибирском зоопарке. Конфликт белых медвежат сняла постоянная посетительница Анна Новикова.
Двойняшки не поделили между собой игрушечную зеленую лейку. На кадрах видно, что одна из медведиц играла с лейкой, а вторая тоже захотела заполучить игрушку. Спор перерос в драку.
Напомним, ранее на видео попали ухаживание сибирских рысей Лекса и Бусинки. Они мило вылизывали друг друга.