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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:12

Миниатюрного камышового котика показал Новосибирский зоопарк

Миниатюрного камышового котика показал Новосибирский зоопарк

16 ноября 2023, 05:09
Фото: Новосибирский зоопарк/ВКонтакте
В Новосибирском зоопарке запечатлели на видео камышового кота и других представителей кошачьих.

Зоопарк продолжает радовать любителей милоты с животными. На этот раз, в соцсетях появились кадры с кошачьими, которые так полюбились посетителям.

На видео запечатлены представители мелких кошек: камышовый кот, азиатский степной кот, дальневосточный лесной кот.

Видео: Новосибирский зоопарк/ВКонтакте

Также мы писали, что белые медвежата Белка и Стрелка не поделили игрушку. Косолапые поспорили и даже подрались. Их потасовка попала на видео.

Медвежата Белка и Стрелка подрались из-за лейки в Новосибирском зоопарке
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Милые ухаживания сибирских рысей также стали объектом внимания. Лекс и Бусинка вылизывали друг друга, а за их нежностью наблюдали посетители зоопарка.

Сибирские рыси Лекс и Бусинка в Новосибирском зоопарке мило ухаживали друг за другом
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