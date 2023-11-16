Миниатюрного камышового котика показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Зоопарк продолжает радовать любителей милоты с животными. На этот раз, в соцсетях появились кадры с кошачьими, которые так полюбились посетителям.
На видео запечатлены представители мелких кошек: камышовый кот, азиатский степной кот, дальневосточный лесной кот.
Также мы писали, что белые медвежата Белка и Стрелка не поделили игрушку. Косолапые поспорили и даже подрались. Их потасовка попала на видео.
Милые ухаживания сибирских рысей также стали объектом внимания. Лекс и Бусинка вылизывали друг друга, а за их нежностью наблюдали посетители зоопарка.