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Posted 16 ноября 2023, 08:51

Published 16 ноября 2023, 08:51

Modified 16 ноября 2023, 08:53

Updated 16 ноября 2023, 08:53

Строители заявили, что все работы на мосту и развязках остановлены

Минтранс Новосибирской области не признает перенос сроков сдачи четвертого моста

16 ноября 2023, 08:51
Фото: vis-group.ru. Строители заявили, что все работы на мосту и развязках остановлены

Стройка четвертого моста в Новосибирске идет по плану: региональный Минтранс

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Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод
Никаких изменений в сроках завершения строительства четвертого моста через Обь нет, заявили в региональном Минтрансе. Реализация концессионного соглашения идет по плану

Реализация концессионного соглашения между правительством Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС) о строительстве четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске идет по плану. Никаких изменений в документы не вносилось, сообщили Atas.Info в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства в ответ на запрос о реальных сроках сдачи мостового перехода.

«В соответствии в актуальными условиями реализации концессионного соглашения срок строительства мостового перехода и транспортных развязок истекает в конце 2023 года», — сказано в ответе за подписью исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Миллера.

При этом ранее Минтранс соглашался с выводами Контрольно-счетной палаты Новосибирской области о том, что по состоянию на середину ноября работы завершены только на 69,84%. В ведомстве сообщали, что намерены через суд требовать от «Сибирской концессионной компании» выполнения всех обязательств по соглашению.

ГК ВИС, в свою очередь, официально заявила, что все работы на стройплощадке мостового перехода остановлены и завершение строительства возможно не ранее 2024 года. Всю ответственность за срыв сроков ввода четвертого моста в эксплуатацию в ГК ВИС возложили на правительство Новосибирской области. По словам представителей концессионера, региональные власти не выполняют условий договора и создают серьезные финансовые проблемы для строителей.

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Договор о строительстве в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.

Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.

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