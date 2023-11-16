Минтранс Новосибирской области не признает перенос сроков сдачи четвертого моста

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Реализация концессионного соглашения между правительством Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС) о строительстве четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске идет по плану. Никаких изменений в документы не вносилось, сообщили Atas.Info в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства в ответ на запрос о реальных сроках сдачи мостового перехода.
«В соответствии в актуальными условиями реализации концессионного соглашения срок строительства мостового перехода и транспортных развязок истекает в конце 2023 года», — сказано в ответе за подписью исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Миллера.
При этом ранее Минтранс соглашался с выводами Контрольно-счетной палаты Новосибирской области о том, что по состоянию на середину ноября работы завершены только на 69,84%. В ведомстве сообщали, что намерены через суд требовать от «Сибирской концессионной компании» выполнения всех обязательств по соглашению.
ГК ВИС, в свою очередь, официально заявила, что все работы на стройплощадке мостового перехода остановлены и завершение строительства возможно не ранее 2024 года. Всю ответственность за срыв сроков ввода четвертого моста в эксплуатацию в ГК ВИС возложили на правительство Новосибирской области. По словам представителей концессионера, региональные власти не выполняют условий договора и создают серьезные финансовые проблемы для строителей.
Договор о строительстве в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.