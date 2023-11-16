Минтранс Новосибирской области не признает перенос сроков сдачи четвертого моста

ГК ВИС, в свою очередь, официально заявила, что все работы на стройплощадке мостового перехода остановлены и завершение строительства возможно не ранее 2024 года. Всю ответственность за срыв сроков ввода четвертого моста в эксплуатацию в ГК ВИС возложили на правительство Новосибирской области. По словам представителей концессионера, региональные власти не выполняют условий договора и создают серьезные финансовые проблемы для строителей.