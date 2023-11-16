Новосибирский актер Павел Прилучный отрастил бороду и начал сниматься в комедиях

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Главная героиня сериала Жанна обнаруживает у себя паранормальные способности. Сначала она попадает в российскую разведку, а потом становится руководительницей банды трудных подростков со сверхспособностями. Сериал нацелен на молодую аудиторию, снят в комедийном жанре и содержит много молодежного сленга.
Сериал даже профинансировал «Президентский фонд культурных инициатив», объясняя свой выбор проекта тем, что он рассказывает о российских супергероях. Размер гранта составил 14,8 млн рублей, при софинансировании 5,5 млн рублей. В какой именно роли в фильме появляется Павел Прилучный — не уточняется, но судя по одежде, он не совсем обычный герой.