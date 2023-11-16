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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:44

Новый образ актера в комедии "УничтоЖанна".

Новосибирский актер Павел Прилучный отрастил бороду и начал сниматься в комедиях

16 ноября 2023, 10:41
Фото: Соцсети Павла Прилучного
Новый образ актера в комедии "УничтоЖанна".
Павел Прилучный сообщил, что снялся в необычном для себя амплуа в интернет-сериале «УничтоЖанна». Актера абсолютно не узнать в новой роли брюнета с большой бородой, и только знакомая всем поклонницам татуировка на шее помогает понять, кто это.

Главная героиня сериала Жанна обнаруживает у себя паранормальные способности. Сначала она попадает в российскую разведку, а потом становится руководительницей банды трудных подростков со сверхспособностями. Сериал нацелен на молодую аудиторию, снят в комедийном жанре и содержит много молодежного сленга.

Новый образ актера в комедии "УничтоЖанна".Новый образ актера в комедии "УничтоЖанна".
Новый образ актера в комедии "УничтоЖанна".
Фото: Соцсети Павла Прилучного

Сериал даже профинансировал «Президентский фонд культурных инициатив», объясняя свой выбор проекта тем, что он рассказывает о российских супергероях. Размер гранта составил 14,8 млн рублей, при софинансировании 5,5 млн рублей. В какой именно роли в фильме появляется Павел Прилучный — не уточняется, но судя по одежде, он не совсем обычный герой.

Актер из Новосибирска сыграл главную роль в «мафиозном» сериале на СТС
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#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Кино#Ольга Храмушкина#Сериалы#Актер
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