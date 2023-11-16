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Огромный каток зальют в Центральном парке Новосибирска

Огромный каток зальют в Центральном парке Новосибирска

16 ноября 2023, 05:45
Фото: 1MI
В Центральном парке появится ледовый каток площадью более 2500 квадратных метров, о чем сообщили в мэрии.

Скоро у жителей города будет возможность активно проводить свободное время и заниматься зимними видами спорта. Когда в регионе похолодает, начнут заливать катки. Точки проката с теплыми раздевалками обеспечат комфортные условия для всех посетителей.

16 ноября началась подготовка площадки для катка в Центральном парке. Его общая площадь составит более 2,5 тыс. кв. м. Заливать покрытие начнут с наступлением подходящих погодных условий.

Стоимость проката коньков является достаточно доступной: для детей до 13 лет и пенсионеров час стоит 83 рублей, для взрослых — 156 рублей. Вход со своими коньками — бесплатный.

Также катки появятся в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец». Всего в Новосибирске зимой зальют более 50 катков.

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#Город#Новосибирск#Парк#Центральный парк#Эмилия Губарева#Каток
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