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Президент Путин присвоил бригаде из Новосибирской области звание «гвардейская»

Президент Путин присвоил бригаде из Новосибирской области звание «гвардейская»

16 ноября 2023, 08:30
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин присвоил бригаде из Новосибирской области звание «гвардейская», о чем говорится в документе на сайте kremlin.ru.

Бригада, которой было присвоено это звание, является 35-я Таллинская ордена Красной Звезды и дислоцируется она в поселке Коченево Новосибирской области.

Владимир Путин отметил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество бойцов на СВО. Указ о присвоении бригаде почетного наименования «гвардейская» был подписан 8 ноября и вступил в силу с этого же дня.

«Присвоить 35 Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления почетное наименование „гвардейская“ и впредь именовать ее: 35 гвардейская Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления», — говорится в указе.
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