Президент Путин присвоил бригаде из Новосибирской области звание «гвардейская»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:33
Бригада, которой было присвоено это звание, является 35-я Таллинская ордена Красной Звезды и дислоцируется она в поселке Коченево Новосибирской области.
Владимир Путин отметил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество бойцов на СВО. Указ о присвоении бригаде почетного наименования «гвардейская» был подписан 8 ноября и вступил в силу с этого же дня.
«Присвоить 35 Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления почетное наименование „гвардейская“ и впредь именовать ее: 35 гвардейская Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления», — говорится в указе.