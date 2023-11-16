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Улицу Ленина в Новосибирске украсят к Новому году за 3,5 млн рублей

Улицу Ленина в Новосибирске украсят к Новому году за 3,5 млн рублей

16 ноября 2023, 01:25
Фото: 1MI
Подрядчика, который украсит улицу Ленина в центре города ищут в Новосибирске на сайте госзакупок.

«Городская дирекция творческих программ» разместила тендер на поиск подрядчика по украшению пешеходной улицы Ленина. Заявки будут принимать до 17 ноября. В этот же день объявят победителя.

Украшение улицы должны завершить 10 декабря. Исполнителю заплатят 3,5 млн рублей. Подрядчик обязан установить световой потолок на участке от площади Ленина до Советской.

Также на улице сделают 30 монохромных шаров и 8 искусственных елей. Деревья украсят гирляндами и шарами. В качестве декора будет использоваться прошлогодняя иллюминация.

В Новосибирске ищут охранников новогодних украшений на улице Ленина
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Украшения#Улица Ленина#Ленина
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