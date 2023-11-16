Улицу Ленина в Новосибирске украсят к Новому году за 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
«Городская дирекция творческих программ» разместила тендер на поиск подрядчика по украшению пешеходной улицы Ленина. Заявки будут принимать до 17 ноября. В этот же день объявят победителя.
Украшение улицы должны завершить 10 декабря. Исполнителю заплатят 3,5 млн рублей. Подрядчик обязан установить световой потолок на участке от площади Ленина до Советской.
Также на улице сделают 30 монохромных шаров и 8 искусственных елей. Деревья украсят гирляндами и шарами. В качестве декора будет использоваться прошлогодняя иллюминация.