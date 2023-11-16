atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Дрон можно создавать в полевых условиях

В Новосибирске разрабатывают ударный беспилотник из вторсырья

16 ноября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Дрон можно создавать в полевых условиях

В Новосибирске разрабатывают беспилотник для 3D-принтера

Новосибирские конструкторы разрабатывают беспилотный летательный аппарат с дальностью полета до 30 километров. При этом его станет возможным создавать непосредственно в зоне СВО.

Над дроном работают специалисты конструкторского бюро «Спектр». Первые летные испытания планируются уже в декабре.

«Аппарат создается под 3D-печать. Достаточно промышленного принтера метр на метр, легкового автомобиля — и можно печатать», — рассказал информационному агентству «ТАСС» директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

При этом печатать аппарат станет возможным из вторичного сырья. Это значительно упрощает создание и позволяет использовать любой пластик — в том числе, уже использованного аппарата.

К чему-то готовимся? Новосибирцы разработали сигнализацию от дронов
Узнать подробнее
Читайте также:
Число спецклассов по работе с беспилотниками назвали в Минобразования региона
#Новосибирск#СВО#Дроны#Беспилотники#Александр Ляхов#Разработка
Подпишитесь
Четвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его бы сделали китайцы
Сегодня, 06:27
Остановлено строительство четвертого моста: Минтранс будет судиться с «СКК»
Вчера, 05:21
Что скрывается за внешней роскошью особняков за 100 млн рублей и выше
14 ноября, 10:03
Угольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы в Башкирию
Вчера, 07:27
Улицу Ленина сделают пешеходной в Новосибирске до 1 февраля 2024
Сегодня, 04:15
Актер из Новосибирска сыграл главную роль в «мафиозном» сериале на СТС
Вчера, 12:30