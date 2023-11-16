В Новосибирске разрабатывают ударный беспилотник из вторсырья

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Над дроном работают специалисты конструкторского бюро «Спектр». Первые летные испытания планируются уже в декабре.
«Аппарат создается под 3D-печать. Достаточно промышленного принтера метр на метр, легкового автомобиля — и можно печатать», — рассказал информационному агентству «ТАСС» директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
При этом печатать аппарат станет возможным из вторичного сырья. Это значительно упрощает создание и позволяет использовать любой пластик — в том числе, уже использованного аппарата.