За выжившим в затонувшем вездеходе новосибирцем отправили вертолет

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Как сообщает Ngs.ru, вертолет вылетел из иркутского города Киренска в полдень по местному времени (13.00 дня по времени Новосибирска). Также, по данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Киренского и Катанского районов, на место должна прибыть следственная группа.
Житель Новосибирской области Андрей С. мог выжить в ЧП с вездеходом-тягачом на реке Ичера в Иркутской области. По данным Telegram-канала Baza, транспортное средство ппровалилось под лед 15 ноября. Четыре человека погибло, двое выжило.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Все погибшие работали в компании «Геотек».