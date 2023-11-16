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Новосибирца эвакуируют вертолетом

За выжившим в затонувшем вездеходе новосибирцем отправили вертолет

16 ноября 2023, 08:13
Фото: Midjourney
Новосибирца эвакуируют вертолетом

Жителя Новосибирска, очутившегося в тягаче под Иркутском, эвакуируют вертолетом

В Иркутской области на реке Ичера 15 ноября затонул вездеход-тягач. Находившийся в нем новосибирец выжил. За ним отправили вертолет.

Как сообщает Ngs.ru, вертолет вылетел из иркутского города Киренска в полдень по местному времени (13.00 дня по времени Новосибирска). Также, по данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Киренского и Катанского районов, на место должна прибыть следственная группа.

Житель Новосибирской области Андрей С. мог выжить в ЧП с вездеходом-тягачом на реке Ичера в Иркутской области. По данным Telegram-канала Baza, транспортное средство ппровалилось под лед 15 ноября. Четыре человека погибло, двое выжило.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все погибшие работали в компании «Геотек».

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Гибель#Вертолет#Эвакуация#Александр Ляхов
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