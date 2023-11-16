За выжившим в затонувшем вездеходе новосибирцем отправили вертолет

Как сообщает Ngs.ru, вертолет вылетел из иркутского города Киренска в полдень по местному времени (13.00 дня по времени Новосибирска). Также, по данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Киренского и Катанского районов, на место должна прибыть следственная группа.