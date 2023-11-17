9-летний мальчик утонул в коллекторе: под Новосибирском рассмотрят дело замдиректора

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Как сообщили в управлении Судебного департамента региона, 16 ноября в суд поступило дело по обвинению Ивана Г. в совершении преступления по факту «Нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По данным следствия, в поселке Кудряшовский 1 августа 2023 года 9-летний мальчик свободно прошел на территорию строящегося объекта, прошел к камере канализационного коллектора. Ребенок спустился в нее, а затем провалился в систему водоотведения.
Смерть малолетнего наступила спустя непродолжительное время в централизованной системе водоотведения от утопления. Дата судебного заседания еще не определена.