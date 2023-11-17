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Дело обвиняемого в гибели ребенка в коллекторе рассмотрит суд под Новосибирском

9-летний мальчик утонул в коллекторе: под Новосибирском рассмотрят дело замдиректора

17 ноября 2023, 05:36
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Дело обвиняемого в гибели ребенка в коллекторе рассмотрит суд под Новосибирском

В суде рассмотрят дело замдиректора стройорганизации, который обвиняется в нарушении правил безопасности, в результате чего мальчик утонул в коллекторе.

Как сообщили в управлении Судебного департамента региона, 16 ноября в суд поступило дело по обвинению Ивана Г. в совершении преступления по факту «Нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, в поселке Кудряшовский 1 августа 2023 года 9-летний мальчик свободно прошел на территорию строящегося объекта, прошел к камере канализационного коллектора. Ребенок спустился в нее, а затем провалился в систему водоотведения.

Смерть малолетнего наступила спустя непродолжительное время в централизованной системе водоотведения от утопления. Дата судебного заседания еще не определена.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Эмилия Губарева
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