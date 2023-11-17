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Posted 17 ноября 2023, 03:06

Published 17 ноября 2023, 03:06

Modified 17 ноября 2023, 03:08

Updated 17 ноября 2023, 03:08

Дублер улицы Станционной намерены сделать в Новосибирске

Дублер улицы Станционной намерены сделать в Новосибирске

17 ноября 2023, 03:06
Фото: Midjourney.
Улицу Титова могут продлить до Толмачёвского сельсовета в Новосибирском районе к 2030 году.

К 2030 году в Новосибирске хотят построить быстрый выезд из Ленинского района на Толмачевское шоссе. Улицу Титова продлят до конца города и сделают дублером Станционной в направлении аэропорта. Об этом говорится на официальном портале правовой информации Новосибирска.

Улицы Титова и Дукача в Ленинском районе продлят до Толмачевского сельсовета, на перекрестке построят развязку и путепровод. Также развязки появятся на пересечениях улиц Хилокская и Толмачевского шоссе с Петухова.

Общая протяжённость линий общественного транспорта увеличится до 6,23 км. После 2030 года начнут проектирование и строительство продолжения улицы Дукача с путепроводом и выходом в Толмачёвский сельсовета.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги
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