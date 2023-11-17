Дублер улицы Станционной намерены сделать в Новосибирске

К 2030 году в Новосибирске хотят построить быстрый выезд из Ленинского района на Толмачевское шоссе. Улицу Титова продлят до конца города и сделают дублером Станционной в направлении аэропорта. Об этом говорится на официальном портале правовой информации Новосибирска.