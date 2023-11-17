Дублер улицы Станционной намерены сделать в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
К 2030 году в Новосибирске хотят построить быстрый выезд из Ленинского района на Толмачевское шоссе. Улицу Титова продлят до конца города и сделают дублером Станционной в направлении аэропорта. Об этом говорится на официальном портале правовой информации Новосибирска.
Улицы Титова и Дукача в Ленинском районе продлят до Толмачевского сельсовета, на перекрестке построят развязку и путепровод. Также развязки появятся на пересечениях улиц Хилокская и Толмачевского шоссе с Петухова.
Общая протяжённость линий общественного транспорта увеличится до 6,23 км. После 2030 года начнут проектирование и строительство продолжения улицы Дукача с путепроводом и выходом в Толмачёвский сельсовета.