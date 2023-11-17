Географический диктант 2023: как зарегистрироваться в Новосибирске 19 ноября

Однако, также есть возможность выполнить работу дистанционно. Здесь есть свои особенности: доступ к заданиям будет открыт только в течение одного часа — с 12:00 до 13:00 по местному времени. После регистрации каждому участнику будет отправлена персональная ссылка на материалы и индивидуальный номер (он понадобится для просмотра результатов).