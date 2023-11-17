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Как писать диктант

Географический диктант 2023: как зарегистрироваться в Новосибирске 19 ноября

17 ноября 2023, 02:05
Фото: 1MI
Как писать диктант
19 ноября 2023 года новосибирцы смогут написать Географический диктант: как онлайн, так и очно. Чтобы зарегистрироваться, участнику нужно постараться найти нужную информацию и понять организационные моменты. Рассказываем, как пройти регистрацию.

Как присоединиться к Географическому диктанту?

Чтобы стать участником Географического диктанта, необходимо зарегистрироваться на площадке в вашем регионе. Выберите любую доступную площадку на официальном сайте в разделе География диктанта. Уточните условия регистрации у организаторов (по телефону, по электронной почте или лично) и зарегистрируйтесь. Географический диктант состоится 19 ноября в 12 часов по местному времени. Такую информацию дает сайт акции: участнику придется постараться, чтобы разобраться в этих нюансах самостоятельно.

Как писать Географический диктант

Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов в течение 45 минут. Первая часть вопросов будет основана на фактах из популярных научных областей. Во второй части потребуется проявить логику и сообразительность. Вопросы были составлены как экспертами, так и участниками акции «Сочини вопрос для диктанта».

Зарегистрированный участник должен явиться на площадку проведения в назначенное время. Вам выдадут бланки для написания диктанта и проведут инструктаж по их заполнению.

Однако, также есть возможность выполнить работу дистанционно. Здесь есть свои особенности: доступ к заданиям будет открыт только в течение одного часа — с 12:00 до 13:00 по местному времени. После регистрации каждому участнику будет отправлена персональная ссылка на материалы и индивидуальный номер (он понадобится для просмотра результатов).

Важно помнить, что количество участников ограничено. Когда количество заявок достигнет предельного значения, доступ к платформе закрывается. Максимум онлайн могут написать диктант 10 тысяч человек.

Перед началом удаленного диктанта ведущий подробно объяснит правила заполнения анкеты. Задания будут представлены в виде видеопрезентаций с озвучкой известных людей. Если вы пропустите ответ на какой-либо вопрос, система посчитает его неправильным.

Большой этнографический диктант 2023: когда пройдет в Новосибирске, ответы на вопросы
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Диктант#Тест#Эмилия Губарева
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