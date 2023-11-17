Главную причину жалоб новосибирцев на застройщиков назвал Стройнадзор

Основные жалобы людей связаны с нарушением «закона о тишине». Застройщики любят доводить людей до нервного срыва шумом строительной техники в вечернее (а иногда и ночное) время суток. Новосибирцы сразу же обращаются в Стройнадзор, но тут возникают сложности.