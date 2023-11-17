Главную причину жалоб новосибирцев на застройщиков назвал Стройнадзор

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Основные жалобы людей связаны с нарушением «закона о тишине». Застройщики любят доводить людей до нервного срыва шумом строительной техники в вечернее (а иногда и ночное) время суток. Новосибирцы сразу же обращаются в Стройнадзор, но тут возникают сложности.
«Жалоб по шуму от людей поступает очень много. Но мы имеем право ввести санкции в отношении „шумного“ застройщика, если это предписано проектной документацией. Чаще всего проектом шум не предусмотрен и это уже — компетенция правоохранительных органов. Должны приехать, зафиксировать и составить протокол», — пояснил заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Олег Михальченко во время пресс-конференции.
Замначальника Стройнадзора отметил, что в дневное время визиты к «шумным» застройщикам могут закончиться ничем. «Такие случаи практически не фиксируются. И в этом плане проблема очень сложная», — отметил Олег Михальченко.
Другими популярными жалобами являются шум транспорта, падение предметов и скрытые дефекты, обнаруженные после сдачи в эксплуатацию.