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В Стройнадзоре рассказали о популярных жалобах новосибирцев

Главную причину жалоб новосибирцев на застройщиков назвал Стройнадзор

17 ноября 2023, 09:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Стройнадзоре рассказали о популярных жалобах новосибирцев

В новосибирском Стройнадзоре назвали главную причину жалоб на строителей

Заместитель начальника Стройнадзора Новосибирской области Олег Михальченко назвал основную причину жалоб жителей спальных районов на застройщиков. Ответ прозвучал во время пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс» 17 ноября.

Основные жалобы людей связаны с нарушением «закона о тишине». Застройщики любят доводить людей до нервного срыва шумом строительной техники в вечернее (а иногда и ночное) время суток. Новосибирцы сразу же обращаются в Стройнадзор, но тут возникают сложности.

«Жалоб по шуму от людей поступает очень много. Но мы имеем право ввести санкции в отношении „шумного“ застройщика, если это предписано проектной документацией. Чаще всего проектом шум не предусмотрен и это уже — компетенция правоохранительных органов. Должны приехать, зафиксировать и составить протокол», — пояснил заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Олег Михальченко во время пресс-конференции.
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Замначальника Стройнадзора отметил, что в дневное время визиты к «шумным» застройщикам могут закончиться ничем. «Такие случаи практически не фиксируются. И в этом плане проблема очень сложная», — отметил Олег Михальченко.

Другими популярными жалобами являются шум транспорта, падение предметов и скрытые дефекты, обнаруженные после сдачи в эксплуатацию.

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#Новосибирск#Строительство#Полиция#Стройка#Шум#Жалобы#Александр Ляхов
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