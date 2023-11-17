ГК «ВИС» показали с дрона четвертый мост через Обь в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Видео предшествует комментарий ГК «ВИС». В нем указано, что концессионер на данный момент выполнил свою часть соглашения и построил мост, 114-метровый пилон и вантовый участок с системой стальных тросов. На правом берегу реки Оби уже запущено движение по двум съездам транспортной развязки и путепроводу, на левом — открыт один из четырех надземных переходов.
Недавно вокруг строительства четвертого моста через Обь возник скандал. ГК «ВИС» неожиданно «заморозили» работы на объекте, объяснив это неисполнением договоренностей. В Минтрансе Новосибирской области, в свою очередь, уже готовы подать иск в Арбитражный суд.