ГК «ВИС» показали с дрона четвертый мост через Обь в Новосибирске

Видео предшествует комментарий ГК «ВИС». В нем указано, что концессионер на данный момент выполнил свою часть соглашения и построил мост, 114-метровый пилон и вантовый участок с системой стальных тросов. На правом берегу реки Оби уже запущено движение по двум съездам транспортной развязки и путепроводу, на левом — открыт один из четырех надземных переходов.