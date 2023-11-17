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Строители показали степень готовности моста

ГК «ВИС» показали с дрона четвертый мост через Обь в Новосибирске

17 ноября 2023, 12:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Строители показали степень готовности моста

В Новосибирске строители показали готовность четвертого моста через Обь

Концессионер, ответственный за строительство четвертого моста через Обь — ГК «ВИС» — показал вид на строящийся объект. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале подрядчика.

Видео предшествует комментарий ГК «ВИС». В нем указано, что концессионер на данный момент выполнил свою часть соглашения и построил мост, 114-метровый пилон и вантовый участок с системой стальных тросов. На правом берегу реки Оби уже запущено движение по двум съездам транспортной развязки и путепроводу, на левом — открыт один из четырех надземных переходов.

Недавно вокруг строительства четвертого моста через Обь возник скандал. ГК «ВИС» неожиданно «заморозили» работы на объекте, объяснив это неисполнением договоренностей. В Минтрансе Новосибирской области, в свою очередь, уже готовы подать иск в Арбитражный суд.

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