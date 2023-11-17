Груз 200 на улице Ленина: новосибирцев возмутили «гробы» посреди города

Posted 17 ноября 2023, 09:51
Published 17 ноября 2023, 09:51
Modified 17 ноября 2023, 10:10
Updated 17 ноября 2023, 10:10
На улице Ленина в Новосибирске началась подготовка к новогодним мероприятиям. По всей длине главной улицы города за день разместили десятки лавочек. Для украшения их использовали еще в прошлом году. Уже тогда горожане возмутились выбором цвета и формы.
«Иностранцы это фото увидят, подумают, что у нас гробы посреди города лежат», — прокомментировала оформление читательница Елена Колесникова.
Горожане отмечают, что «гробовое» оформление отлично сочетается с вездесущими «могильными» оградками.
Напомним, что сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о будущей программе празднования Нового года. Он заявил, что Новосибирск должен стать родиной снежных баб.