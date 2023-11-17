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Лавочки-гробики разместили на улице Ленина

Груз 200 на улице Ленина: новосибирцев возмутили «гробы» посреди города

17 ноября 2023, 09:51
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Лавочки-гробики разместили на улице Ленина

Скамейки в форме гробов на улице Ленина возмутили новосибирцев

17 ноября для автомобилей перекрыли улицу Ленина — ее начали готовить к Новому году. На дороге уже расположили лавочки, которые не вызвали восторга у горожан еще в прошлом году.

На улице Ленина в Новосибирске началась подготовка к новогодним мероприятиям. По всей длине главной улицы города за день разместили десятки лавочек. Для украшения их использовали еще в прошлом году. Уже тогда горожане возмутились выбором цвета и формы.

«Иностранцы это фото увидят, подумают, что у нас гробы посреди города лежат», — прокомментировала оформление читательница Елена Колесникова.

Горожане отмечают, что «гробовое» оформление отлично сочетается с вездесущими «могильными» оградками.

Напомним, что сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о будущей программе празднования Нового года. Он заявил, что Новосибирск должен стать родиной снежных баб.

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