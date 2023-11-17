Кто стал новым руководителем полка ДПС ГИБДД в Новосибирске?

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Командиром полка ДПС ГИБДД стал подполковник полиции Александр Дорохов. Полицейский родился в Республике Беларусь. Ему 48 лет.
В 1998 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В 2006 году Александр Дорохов стал инспектором ДПС.
С 2016 года полицейский являлся заместителем командира полка. У него есть ведомственные и государственные награды. Приказ о назначении командира подписали 14 ноября 2023 года.