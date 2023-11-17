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Новым руководителем полка ДПС ГИБДД Новосибирска стал Александр Дорохов

Кто стал новым руководителем полка ДПС ГИБДД в Новосибирске?

17 ноября 2023, 03:50
Фото: 1MI

Новым руководителем полка ДПС ГИБДД Новосибирска стал Александр Дорохов

На должность командира полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску назначен подполковник полиции Александр Дорохов приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области.

Командиром полка ДПС ГИБДД стал подполковник полиции Александр Дорохов. Полицейский родился в Республике Беларусь. Ему 48 лет.

В 1998 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В 2006 году Александр Дорохов стал инспектором ДПС.

С 2016 года полицейский являлся заместителем командира полка. У него есть ведомственные и государственные награды. Приказ о назначении командира подписали 14 ноября 2023 года.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Должность#ДПС#Эмилия Губарева
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