Меньше процента: власти Новосибирской области оставят мигрантов в автобусах и такси

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В правительстве Новосибирской области считают, что число иностранных граждан, задействованных в сфере общественного транспорта, вполне оптимально. Поэтому сокращений и ограничений на работу в 2024 году не ожидается.
«По информации министерства труда и социального развития Новосибирской области, дополнительных ограничений в данной сфере в регионе на 2024 год не планируется в связи с незначительным количеством указанной категории граждан в Новосибирской области (менее 1%)», — сообщил Сибкрай. ru руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.
В ряде российских регионов мигрантам уже запретили работать в общественном транспорте. Согласно постановлению главы Челябинской области, с 2024 года иностранные граждане не смогут водить автобусы и такси. Соответствующие проекты также имеются у властей Тульской, Тюменской, Калужской и Калининградской областей.