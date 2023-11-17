Меньше процента: власти Новосибирской области оставят мигрантов в автобусах и такси

В ряде российских регионов мигрантам уже запретили работать в общественном транспорте. Согласно постановлению главы Челябинской области, с 2024 года иностранные граждане не смогут водить автобусы и такси. Соответствующие проекты также имеются у властей Тульской, Тюменской, Калужской и Калининградской областей.