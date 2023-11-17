atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Новосибирске не будут сокращать число мигрантов в такси

Меньше процента: власти Новосибирской области оставят мигрантов в автобусах и такси

17 ноября 2023, 10:22
Фото: 1MI
В Новосибирске не будут сокращать число мигрантов в такси

В Новосибирской области не будут сокращать число мигрантов в такси

Власти Новосибирской области определились с решением относительно работы иностранных граждан в сфере общественного транспорта. Изменений на данный момент не запланировано.

В правительстве Новосибирской области считают, что число иностранных граждан, задействованных в сфере общественного транспорта, вполне оптимально. Поэтому сокращений и ограничений на работу в 2024 году не ожидается.

«По информации министерства труда и социального развития Новосибирской области, дополнительных ограничений в данной сфере в регионе на 2024 год не планируется в связи с незначительным количеством указанной категории граждан в Новосибирской области (менее 1%)», — сообщил Сибкрай. ru руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

В ряде российских регионов мигрантам уже запретили работать в общественном транспорте. Согласно постановлению главы Челябинской области, с 2024 года иностранные граждане не смогут водить автобусы и такси. Соответствующие проекты также имеются у властей Тульской, Тюменской, Калужской и Калининградской областей.

Лидер новосибирского «Союза отцов» предложил отправлять мигрантов на родину
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигрантов-нелегалов будут ловить на дорогах Новосибирска
#Транспорт#Новосибирск#Мигранты#Автобус#Такси#Александр Ляхов#Таксисты
Подпишитесь
Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске
Сегодня, 06:57
Четвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его бы сделали китайцы
Вчера, 06:27
Минтранс Новосибирской области не признает перенос сроков сдачи четвертого моста
Вчера, 08:51
«Столбчатый вместо свайного»: стройнадзор объяснил снос фундаментов строящихся школ
Сегодня, 07:14
Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб
Сегодня, 06:07
Груз 200 на улице Ленина: новосибирцев возмутили «гробы» посреди города
Сегодня, 09:51