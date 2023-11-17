atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб

Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб

17 ноября 2023, 06:07
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Сделать город родиной снежных баб предложил на пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.

16 ноября в Новосибирске прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию Нового года. Была рассмотрена концепция, которая в этом году получило рабочее название — «В Сибири — снег», как символ Сибири и Дня Нового года 2024. Примечательно, но снега в столице Сибири нет. Многие сибиряки уже думали, что снежный покров стал постоянным, начали радоваться приближающейся зиме, как вдруг в регионе резко потеплело и от снега совсем ничего не осталось.

В прошлом году Новосибирск был Новогодней столицей России. В тот период проходили разные праздничные мероприятия с большим размахом. Был зарегистрирован не один рекорд. Например, конкурс 130 Снежный баб попал в Книгу рекордов Гиннесса. Их лепили на Михайловской набережной в честь 130-летия города. Как отметил Анатолий Локоть, мэрия намерена запатентовать данный рекорд. Новосибирск будет ассоциироваться с родиной снежных баб.

Рекордное количество снежных баб слепили в Новосибирске
Узнать подробнее

Также в городе определены пять основных площадок для празднования: это Первомайский, Театральный скверы, Центральный парк, улица Ленина и «Парк-Арена».

Напомним, что участок улицы Ленина перекрыли 17 ноября: от пл. Ленина до ул. Советской. Она будет пешеходной до 1 февраля 2024 года. Украшать ее будут до начала декабря, с этим и связано закрытие движений. Ранее вице-мэр Анна Терешкова анонсировала то, что украшать начали парки и скверы. Мегаполис станет нарядным до 7 декабря.

Улицу Ленина в Новосибирске сделали пешеходной до 1 февраля 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Праздничные площадки в Новосибирске начали украшать к Новому году 2024Чтобы уложиться в срок: в Новосибирске начали украшать ели к Новому году
#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева#Украшения
Подпишитесь
Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске
Сегодня, 06:57
Четвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его бы сделали китайцы
Вчера, 06:27
Минтранс Новосибирской области не признает перенос сроков сдачи четвертого моста
Вчера, 08:51
«Столбчатый вместо свайного»: стройнадзор объяснил снос фундаментов строящихся школ
Сегодня, 07:14
Шаманский аншлаг: Новосибирцы влет раскупили все билеты на два концерта певца
Вчера, 11:33