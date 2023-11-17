Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб

16 ноября в Новосибирске прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию Нового года. Была рассмотрена концепция, которая в этом году получило рабочее название — «В Сибири — снег», как символ Сибири и Дня Нового года 2024. Примечательно, но снега в столице Сибири нет. Многие сибиряки уже думали, что снежный покров стал постоянным, начали радоваться приближающейся зиме, как вдруг в регионе резко потеплело и от снега совсем ничего не осталось.