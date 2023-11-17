Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:12
16 ноября в Новосибирске прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию Нового года. Была рассмотрена концепция, которая в этом году получило рабочее название — «В Сибири — снег», как символ Сибири и Дня Нового года 2024. Примечательно, но снега в столице Сибири нет. Многие сибиряки уже думали, что снежный покров стал постоянным, начали радоваться приближающейся зиме, как вдруг в регионе резко потеплело и от снега совсем ничего не осталось.
В прошлом году Новосибирск был Новогодней столицей России. В тот период проходили разные праздничные мероприятия с большим размахом. Был зарегистрирован не один рекорд. Например, конкурс 130 Снежный баб попал в Книгу рекордов Гиннесса. Их лепили на Михайловской набережной в честь 130-летия города. Как отметил Анатолий Локоть, мэрия намерена запатентовать данный рекорд. Новосибирск будет ассоциироваться с родиной снежных баб.
Также в городе определены пять основных площадок для празднования: это Первомайский, Театральный скверы, Центральный парк, улица Ленина и «Парк-Арена».
Напомним, что участок улицы Ленина перекрыли 17 ноября: от пл. Ленина до ул. Советской. Она будет пешеходной до 1 февраля 2024 года. Украшать ее будут до начала декабря, с этим и связано закрытие движений. Ранее вице-мэр Анна Терешкова анонсировала то, что украшать начали парки и скверы. Мегаполис станет нарядным до 7 декабря.