Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске

Несмотря на все замечания, уже в августе 2017 года был проведен конкурс по выбору концессионера. Тогда начинается долгая история взаимоотношений ГК «ВИС», с которой 6 декабря было заключено соглашение. По нему, компания должна была возвести мост за пять лет. Стоимость проекта в итоге составила 34 млрд рублей (от изначальных 91 млрд). Предполагалось, что «ВИС» смогут эксплуатировать мост в течение 20 лет, то есть все это время за проезд по нему будет взиматься плата — такой механизм и предполагает ГЧП.