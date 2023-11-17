Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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О строительстве нового моста заговорили еще в 2008 году, когда мэром был Владимир Городецкий, а губернатором — Василий Юрченко. Точного плана и даже места переправы не было. Напомним, что тогда еще велось строительство Бугринского моста, и о четвертом, утверждал Юрченко, речь идти пока не должна.
В 2011 году Владимир Городецкий подтвердил, что готовится строительство нового путепровода, а в 2012 году компания «Мостовик» занялась разработкой его проекта — правда, пустить мост планировали в другом месте. Мост должен был стать одним из самых дорогостоящих (его оценивали в 21 млрд рублей), областной бюджет мог не покрыть затрат на него, поэтому через год власти заговорили о том, что мост будет платным, а к строительству привлечь частные компании — так было решено, что проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).
Новый, окончательный проект представили в 2016 году, его разрабатывал ЗАО «Институт „Стройпроект“. Тогда же вышло решение правительства РФ, по которому на федеральное финансирование могли претендовать только те проекты, за которые отвечают региональные органы исполнительной власти — так, ответственность за объект перелегла с мэрии на правительство. А 31 мая 2017 года правительственная комиссия РФ выбрала 3 из 12 проектов, подлежащих госфинансированию, в числе которых оказался четвертый мост — тогда еще его рабочим названием было „Центральный“. Федеральный грант должен был составит 26 млрд рублей.
Уже после признания проекта как самого приоритетного, у депутатов Заксобрания Новосибирской области стало появляться много вопросов к будущему объекту: к документации, механизмам реализации и механизму ГЧП. После тщательного исследования финансовой модели, рабочей группе удалось снизить подтвержденную сумму дохода инвестора с 91 до 47 млрд рублей. Это вызвало сомнения в финансовом механизме и впоследствии возникли обвинения в коррупционной деятельности
В том числе возникли вопросы по поводу расположения моста. Депутатов возмутило, что съезд выходит на улицу Ипподромскую, игнорируя загруженные Большевистскую и Красный проспект. Хотя еще до окончания проектирования утверждалось, что именно такое расположение наиболее удобное: это не сделает трафик на проблемных улицах еще более высоким.
Несмотря на все замечания, уже в августе 2017 года был проведен конкурс по выбору концессионера. Тогда начинается долгая история взаимоотношений ГК «ВИС», с которой 6 декабря было заключено соглашение. По нему, компания должна была возвести мост за пять лет. Стоимость проекта в итоге составила 34 млрд рублей (от изначальных 91 млрд). Предполагалось, что «ВИС» смогут эксплуатировать мост в течение 20 лет, то есть все это время за проезд по нему будет взиматься плата — такой механизм и предполагает ГЧП.
Работы начались в 2018 году, и уже в 2022-м стоимость выросла уже до 44,7 млрд рублей — после начала СВО и массового введения западных санкций. По официальной версии, удорожание проекта произошло из-за роста цен на строительные материалы. К концу года концессионеру дополнительно предоставили еще более 7 млрд рублей — из резервного фонда правительства РФ. При этом стабильно фиксировалось сильное отставание работ от графика. В декабре готовность составляла всего 55,4%, хотя должна была — 78,7%.
Еще в июле 2023 года министр транспорта и дорожного строительства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что мост будет полностью готов к концу года. Для проезда его откроют в начале 2024 года после получения разрешения — дату он не уточнил.
В сентябре ГК «ВИС» отчитались о почти полной готовности — в 90%. Ни у кого не было сомнений, что мост будет сдан в срок. Однако 14 ноября контрольно-счетная палата привела данные, по которым оказалось, что работы сильно отстают от срока — готовность составляет лишь 69%.
«И федеральное, и областное финансирование посмотрел — в очень большой части профинансирован этот проект. Тогда возникает вопрос: что же мы делаем с четвертым мостом?.. К сожалению, откладывается пуск этого четвертого моста», — отметил заместитель председателя комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.
Тогда же выяснилось, что ГК «ВИС» приостановила все работы на четвертом мосту. В этом подрядчик обвинил правительство, которое якобы не выполняло свои обязательства.
В числе проблем ГК «ВИС» указали: срыв сроков проведения некоторых работ, ошибки в проектной документации, отсутствие подключения к городской канализации и отсутствие разрешение на сброс сточных вод в реку. Также сильно повлияла проблема, которая возникла еще в январе 2023 года — правительство региона наложило запрет на использование 3,3 млрд рублей, выделенных из бюджета РФ.
Вскоре после остановки работ в Минтрансе региона заявили, что дальнейшие вопросы будут решаться уже в судебном порядке. В Арбитражном суде уже рассматриваются три иска от министерства в отношении ООО «СКК» — непосредственного подрядчика.
Также в правительстве отметили, что готовность составляет 75%, и мост все-таки завершат к концу года, так как нет прямой связи между нарушениями, о которых заявил концессионер, и ходом строительства.
Группа компаний «ВИС» начала свою деятельность в 2000 году как многопрофильный холдинг, зачастую выступающий генеральным подрядчиком крупным инфраструктурных объектов. По данным СПАРК, долгое время генеральным директором ООО «Производственная фирма „ВИС“» был Игорь Снегуров, при котором холдинг стал одной из лидирующих компаний. Так, компания занималась строительством перед Олимпиадой в Сочи, занималась крупными объектами в Ямало-Ненецком автономном округе, и в то же время взялась за мост в Новосибирске.
С апреля 2023 года генеральным директором является Сергей Юдин. Проблемы в компании начались еще до него. Один из самых громких скандалов связан со строительством «Обхода Хабаровска». Тогда центральный аппарат Следственного комитета в Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, на стройке был похищен 1 млрд рублей.
Еще один провальный, с точки зрения репутации, проект был реализован на Ямале. В 2019 году компания должна была построить «Северный широтный ход — 2». Концессию с «ВИС» на 937 млн рублей тогда заключили до разработки сметного расчета. В итоге объект не построили, а выделенные средства бесследно исчезли.
При этом основная функция «ВИС» — выступать в качестве инвестора, концессионера в рамках ГЧП. Сейчас инвестиционный портфель холдинга охватывает всю Россию. До 2047 он составляет более 600 млрд рублей.
Помимо большого инвестиционного портфеля, у ГК «ВИС» есть огромный бэкграунд из нескольких очерняющих репутацию проектов. Несмотря на все проблемы, региональные правительства по всей России, продолжают заключать с компанией концессии. Только в Новосибирской области их было четыре.
Один из самых скандальных также реализуется в рамках ГЧП. По концессии, «ВИС» должны возвести в регионе сразу семь поликлиник. По условиям сделки, компания должна была вложить 1,4 млрд рублей, грант от регионального бюджета составлял 1,6 млрд рублей. Предполагалось, что с 2023 года правительство будет выплачивать концессионеру долг в 1 млрд рублей. Однако позже эта сумма выросла до 3,1 млрд рублей.
В течение всего периода стройки, которая идет до сих пор, концессионер стабильно срывал сроки, а стоимость проекта при этом только росла — к настоящему времени она увеличилась более, чем в два раза — с 7,5 млрд до 19 млрд рублей; по последним данным область обязана вернуть концессионеру 27 млрд рублей.
Деятельностью компании также заинтересовалась прокуратура, которая в июле 2023 года выявила нарушения при строительстве поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Оказалось, что их степень готовности составляла 73% и 81% соответственно, а разрешение на ввод в эксплуатацию не было получено.
Еще одна концессия с ГК «ВИС» в Новосибирской области была заключена на строительство школ. Проблема стала особенно актуальной после замечания президента Владимира Путина во время встречи с губернатором Андреем Травниковым в январе. Тогда глава государства отметил, что в Новосибирской области есть серьезные проблемы в работе школ.
По концессии планировалось, что в 2023 году в столице региона введут в эксплуатацию 14 школ. Однако сдачу половины объектов уже перенесли на 2024 год. Готовность некоторых при этом составляет 15-25%. А два здания недавно снесли под корень из-за нарушений.
Как и в случае с поликлиниками, концессионер не только перенес срок сдачи, но и увеличил стоимость заключенных контрактов. Сейчас они составляют 7 млрд рублей.
Провалом также закончилась «мусорная» концессия. Аффилированная с «ВИС» компания, тогда еще регоператор «Экология-Новосибирск» стабильно проваливала все обязательства, что в итоге привело к ее банкротству и смене главной компании по вызову мусора. Отметим, что «Экология-Новосибирск» в регионе не только вывозила мусор, но и подрядилась построить два мусороперерабатывающих полигона. За шесть лет в городе ничего не построили.
При всем выше перечисленном, не ясно, как дальше будут строиться отношения между ГК «ВИС» и правительством Новосибирской области. Как сообщил источник Atas.Info, вскоре под холдинг могут составить новую концессию.