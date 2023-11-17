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Написать письмо Деду Морозу может каждый ребенок

Письмо Деду Морозу в день рождения 2023 — образец

17 ноября 2023, 02:14
Фото: Shutterstock.com
Написать письмо Деду Морозу может каждый ребенок
18 ноября Дед Мороз из Великого Устюга отметит свой день рождения. Точного возраста никто вам точно не назовет (ведь это невежливо), но поздравить дедушку может каждый ребенок. О том, как правильно написать письмо сказочному деду и доброму волшебнику детям Новосибирска — в материале Atas. Info.

День рождения Деда Мороза — какого числа в 2023 году

День рождения Деда Мороза традиционно отметят 18 ноября. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге (да и во многих городах необъятной России) наступают первые зимние холода. Впервые традиция писать письмо в резиденцию Деда Мороза возникла и была реализована в 2005 году.

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Адрес резиденции Деда Мороза — куда отправлять письмо с поздравлениями

Дедушка Мороз является величайшим в мире волшебником и прочтет письма от детей со всех уголков страны. Каждый мальчик и каждая девочка могут написать поздравления дедушке, загадать желание, попросить подарок — и отправить ему в Великий Устюг. Дед Мороз обязательно прочтет, порадуется и ответит.

Вот только скромные работники Почты России не обладают прозорливостью и мудростью дедушки и вынуждены обращать внимание на пункт назначения. Поэтому вот адрес резиденции Дедушки Мороза: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А, почта Деда Мороза.

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Образцы и примеры письма Деду Морозу от ребенка

Как же правильно поздравить дедушку Мороза, чтобы он не обиделся? Нужно соблюсти обычные правила письменного этикета. Для начала стоит поздороваться и поинтересоваться, как добрый волшебник себя чувствует. Ему будет очень приятно узнать, что прошлогодние подарки понравились.

После этого важно поздравить с днем рождения. Пожелания могут быть как традиционными, так и необычными.

Затем немного рассказать о себе. Назвать имя, возраст и место проживания. Описать свои увлечения и хобби, хорошие поступки за год, мечты. После этого можно вежливо попросить Деда Мороза исполнить заветное желание. Завершает письмо поздравление с грядущими праздниками.

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Примером для подражания может служить такое письмо.

Здравствуй, Дедушка Мороз! Доброго тебе здоровья. Поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты не болел. У тебя все хорошо? Очень рада твоим подаркам. Спасибо тебе.
Меня зовут Аня, мне 7 лет. Я живу в Новосибирске и хожу в первый класс. Мне очень нравится учиться в школе и получать знания. А еще я люблю играть с подружками, петь и танцевать. Очень люблю маму, папу, дедушку и бабушку, слушаюсь их.
Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы мой дедушка не болел и гулял со мной. Чтобы мама с папой не ссорились и были счастливы. А еще я хочу новое красивое платье. Надеюсь, что мои мечты исполнятся.
Поздравляю тебя, Дедушка Мороз, с наступающими Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы ты всегда был добрым. И приехал в гости.
До свидания, Аня.
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Как оформить и празднично украсить письмо — инструкция

Оформление письма для Дедушки Мороза может быть абсолютно разным. Цветная бумага, написание текста гелевыми ручками и маркерами, цветными карандашами — вот только часть веселых задумок. Можно вместе с ребенком вырезать из бумаги и наклеить фигурку дедушки, оформив по краям блестками.

Желательно, чтобы ребенок писал письмо сам (или хотя бы диктовал). Небольшие зачеркивания и помарки только порадуют и умилят доброго волшебника.

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Поздравлять ли Снегурочку в письме?

Да. Поздравить внучку Деда Мороза весьма желательно. Ведь она помогает дедушке по хозяйству и вместе с ним отправляет множество подарков ребятишкам. Можно поздравить и снеговиков-почтальонов, и зайчиков, которых кормит добрый волшебник, и синичку на дереве. Главное — не ограничивать фантазию ребенка. И быть вежливым.

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Рисунок-поздравление Деду Морозу в письме: что нарисовать

Желательно самого дедушку со Снегурочкой. Можно и снеговика, и сказочных зверей. Даже самого ребенка, если он захочет. Но тематика должна быть зимней.

Желание в письме Деду Морозу: как его загадать и что можно попросить

Стоит поговорить с ребенком о том, чего он больше всего хочет и о чем мечтает. При этом само пожелание должно быть выполнимым («Хочу, чтобы папа вернулся к маме») и относительно разумным по стоимости (не нужно просить у волшебника небоскреб). После этого можно указать это в письме: кукла, платье, игрушечный пистолет, недорогой планшет.

Если же ребенок просто о чем-то мечтает и фантазирует, то пусть расскажет Деду Морозу. Он порадуется его воображению и творчеству.

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Поезд Деда Мороза 2023 — расписание прибытия в разные города России

Дедушка Мороз уже начал свое путешествие по городам России. Поезд отправился из Великого Устюга 11 ноября. Передвижной состав проедет всю страну, а добрый волшебник порадует детей и взрослых. Их ждет праздничная программа с кукольным представлением, фотолавкой, подарками, аниматорами и рестораном. Но удовольствие и радость, конечно, будут бесплатными.

В столицу Новосибирской области поезд прибудет 2 декабря. Билеты можно приобрести через сайт «РЖД».

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