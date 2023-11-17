Письмо Деду Морозу в день рождения 2023 — образец

Стоит поговорить с ребенком о том, чего он больше всего хочет и о чем мечтает. При этом само пожелание должно быть выполнимым («Хочу, чтобы папа вернулся к маме») и относительно разумным по стоимости (не нужно просить у волшебника небоскреб). После этого можно указать это в письме: кукла, платье, игрушечный пистолет, недорогой планшет.