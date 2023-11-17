«Плачут от голода»: новосибирцы просят спасти замерзающих на улице щенков

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В редакцию Atas.Info обратилась читательница Юлия. Во время прогулки с собакой в пролеске на улице Жуковского она обнаружила пятерых щенят. Женщина прилагает все усилия, чтобы малыши не погибли и просит помощи у горожан.
«Во время прогулки, где-то среди деревьев я услышала жалобные звуки, писк, и обнаружила вот этих щенков. Малышочки просто плачут и ноют от голода, лапки на морозе дрожат. Нужно срочно с этим что-то делать, так как на улице они долго не протянут — холода наступят на следующей неделе», — рассказала женщина Atas.Info.
Выброшенных кем-то щенков Юлия не может приютить у себя, поэтому старается им помочь, чем может. Женщина обустроила для малышей коробочку с теплой соломой, налила воды и молока.
«Взять щенят — даже одного — у меня не получится. Хорошо бы их кто-то заметил. Приюты таких малышей обычно не берут, но добрые люди всегда есть», — считает Юлия.
Если у вас возникло желание взять щенят или оказать иную помощь, можете связаться с Юлией по номеру: 8-913-944-58-79 .