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Малыши голодают и замерзают

«Плачут от голода»: новосибирцы просят спасти замерзающих на улице щенков

17 ноября 2023, 04:15
Фото: Читательница Atas. Info
Малыши голодают и замерзают

Новый дом для пяти замерзающих щенят ищут в Новосибирске

Жительница Новосибирска пытается найти дом для пяти щенков. Малыши по неизвестным причинам оказались на улице и могут замерзнуть.

В редакцию Atas.Info обратилась читательница Юлия. Во время прогулки с собакой в пролеске на улице Жуковского она обнаружила пятерых щенят. Женщина прилагает все усилия, чтобы малыши не погибли и просит помощи у горожан.

«Во время прогулки, где-то среди деревьев я услышала жалобные звуки, писк, и обнаружила вот этих щенков. Малышочки просто плачут и ноют от голода, лапки на морозе дрожат. Нужно срочно с этим что-то делать, так как на улице они долго не протянут — холода наступят на следующей неделе», — рассказала женщина Atas.Info.
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Выброшенных кем-то щенков Юлия не может приютить у себя, поэтому старается им помочь, чем может. Женщина обустроила для малышей коробочку с теплой соломой, налила воды и молока.

«Взять щенят — даже одного — у меня не получится. Хорошо бы их кто-то заметил. Приюты таких малышей обычно не берут, но добрые люди всегда есть», — считает Юлия.

Если у вас возникло желание взять щенят или оказать иную помощь, можете связаться с Юлией по номеру: 8-913-944-58-79 .

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#Общество#Новосибирск#Животные#Помощь#Собаки#Александр Ляхов#Щенки
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