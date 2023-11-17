Подросших котят манула Евы из Новосибирского зоопарка сняли на видео

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Маленькие манулята из Новосибирского зоопарка подросли и стали похожи размером на маму Еву. Детеныши все еще живут в вольере с манулом. Им примерно полгода.
Частый гость зоопарка новосибирец Сергей Ильтяков показал забавное видео с дикими котами. Семейство кошачьих сильно подросло: они нарастили себе хорошую шубку на зиму.
Напомним, что ранее на видео сняли камышовых котов и других кошечек зоопарка. Также ранее на видео попали ухаживания сибирских рысей.