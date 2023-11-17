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Подросших котят манула Евы из Новосибирского зоопарка сняли на видео

Подросших котят манула Евы из Новосибирского зоопарка сняли на видео

17 ноября 2023, 02:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Опубликовано видео маленьких манулят из Новосибирского зоопарка.

Маленькие манулята из Новосибирского зоопарка подросли и стали похожи размером на маму Еву. Детеныши все еще живут в вольере с манулом. Им примерно полгода.

Частый гость зоопарка новосибирец Сергей Ильтяков показал забавное видео с дикими котами. Семейство кошачьих сильно подросло: они нарастили себе хорошую шубку на зиму.

Видео: Сергей Ильтяков

Напомним, что ранее на видео сняли камышовых котов и других кошечек зоопарка. Также ранее на видео попали ухаживания сибирских рысей.

Миниатюрного камышового котика показал Новосибирский зоопарк
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#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк
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